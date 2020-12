Das Oldenburger Landgericht hat einen 22-jährigen Mann aus Delmenhorst für zwei Raubüberfälle zu einer Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten verurteilt. Den Tatvorwurf eines besonders schweren Raubes sowie eines versuchten besonders schweren Raubes – jeweils in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung – sah das Gericht als erwiesen an. Dies teilte Sprecher Thorben Tölle gegenüber dem DELMENHORSTER KURIER mit. Das Urteil sei allerdings noch nicht rechtskräftig, Staatsanwaltschaft und Verteidigung könnten noch Rechtsmittel einlegen.

Was war passiert? Im Januar und März dieses Jahres hatte der junge Mann in Delmenhorst zwei Überfälle begangen. Vor Gericht gab er an, dass er bei einem Drogendealer verschuldet war. Er habe in Angst gelebt, weil er die Schulden nicht begleichen konnte. Das Gericht sah allerdings keine Indizien für eine verminderte Schuldfähigkeit in Zusammenhang mit den Drogenproblemen.

Zunächst erbeutete der Delmenhorster auf dem Parkplatz einer Sparkasse 1265 Euro von einer Frau, der er Pfefferspray in das Gesicht sprühte. Bei dem Geld handelte es sich um die Tageseinnahmen einer Bäckerei, die von der Frau zur Bank gebracht werden sollten. Vor Gericht hatte der Angeklagte diese Tat als abgesprochen dargestellt – die Freundin selbst habe den fingierten Überfall vorgeschlagen. Die Frau bestritt als Zeugin diese Version des Raubes. Sie räumte lediglich ein, von ihren Geldübergaben bei der Sparkasse berichtet zu haben. Von einem Überfall habe sie aber nicht gesprochen. Ihr glaubte das Gericht und ging im Urteil nicht von einem vorgetäuschten Raub aus. „Nach der Auswertung der Chat- und SMS-Verläufe hatte sich diese Version erübrigt“, erklärte Sprecher Tölle.

Bei einer zweiten Tat konnte der 22-Jährige kein Geld erbeuten. In der Breslauer Straße hatte er einen Taxifahrer mit einer Schreckschusspistole bedroht. Als dieser sich weigerte, Geld zu übergeben, stieg der Angeklagte aus dem Wagen aus und feuerte mit der Pistole einen Schuss auf den Fahrer ab. Dadurch brannten und tränten die Augen des Taxifahrers.

Durch den Einsatz der Waffen bewertete die Staatsanwaltschaft die Taten als besonders schweren Raub. Sie forderte eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren. Das Gericht blieb im Urteil nur zwei Monate unter diesem Strafmaß. Nach der Untersuchungshaft beginnt die Haftstrafe für den Verurteilten in einer Einrichtung für Drogenentzug.