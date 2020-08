Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ist in der Nacht zu Donnerstag ein Gefahrguttransporter auf der A 1 umgekippt. (Nonstop News)

Schaden in sechsstelliger Höhe ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem folgenschweren Unfall eines Gefahrguttransporters auf der Autobahn 1 entstanden. Nach Angaben der Polizei kam der 45-jährige Sattelzugfahrer aus dem Landkreis Diepholz gegen 3 Uhr zwischen dem Dreieck Stuhr und der Anschlussstelle Groß Ippener vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab. Der mit flüssigem Bitumen beladene Sattelzug stürzte auf die Seite, woraufhin die Zugmaschine auf der Seitenschutzplanke und der Auflieger auf dem Hauptfahrstreifen liegen blieben. Neben Dieselkraftstoff trat ein Teil der circa 22 Tonnen Bitumen durch ein Leck im Tank aus und verhärtete auf der Fahrbahn. Der 45-Jährige blieb unverletzt. Für die Unfallaufnahme und die aufwendige Bergung ist die Richtungsfahrbahn Osnabrück seit den Nachtstunden voll gesperrt. Ein Ende ist laut Polizei noch nicht abzusehen. An der Unfallstelle sind Kräfte der Feuerwehr aus den Landkreisen Diepholz und Oldenburg im Einsatz.