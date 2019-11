Es geht und geht mit der Hertie-Revitalisierung nicht voran. Das Thema muss aktuell eine weitere Ehrenrunde drehen. (Ingo Möllers)

Der Termin in Hannover bei der niedersächischen Förderbank war nicht besonders erbaulich. Aber wenigstens brachte er Klarheit. Die Stadt und Hertie-Investor Werner Uhde wissen jetzt zumindest, was geht, was die N-Bank also fördern würde. Und was nicht. Die Frage ist nur, ob das die Hertie-Wiederbelebung voranbringt. Oder eher lähmt. Aktuell scheint das zweite der Fall zu sein. Am Dienstag im Rat wurde, wie berichtet, das Thema Hertie wieder von der Tagesordnung genommen. Die Verwaltung muss sich intern erst noch zu einem Schreiben von Uhde verhalten. Das dauert anscheinend. Zudem liegt das Verkehrswertgutachten vor. Darin steht der Preis, zu dem die Stadt die Hertie-Immobilie kaufen könnte.

Variante II

Drei von fünf Varianten sollte die Verwaltung von September bis Ende Oktober verfolgen, damit der Rat dann vielleicht einen Favoriten auf den Weg geschickt hätte. Doch alle Varianten haben so ihre Haken. Das beginnt bei Variante II, die im Grunde ein leicht abgeändertes Weiter-so-wie bisher ist. Das bedeutet: Hertie bliebe als Gebäudekomplex erhalten. Doch genau darin liegt die Schwierigkeit. Das Gebäude ist sehr tief, im ersten Stock ist es extrem schwierig, Licht durch einen Lichthof zu bringen. Der Plan sah Folgendes vor: „Ab dem ersten Obergeschoss wird ein Lichthof eingelassen, sodass eine Büronutzung möglich wird. Im ersten Obergeschoss sind Flächen für ein Fitnessstudio und mehrere Büroeinheiten vorgesehen. Im zweiten Obergeschoss wird ein zweiter Lichthof eingelassen und es entstehen Flächen für Pflegewohnen mit kleinen Wohneinheiten und großen Gemeinschaftsräumen. Das dritte Obergeschoss wird ebenfalls für Pflegewohnen und Gemeinschaftsräume genutzt.“

Der Vorteil: Diese Variante wäre förderfähig, denn die N-Bank unterstützt den Umbau und Wandel im Bestand. Allerdings flösse die Förderung bei Weitem nicht in dem Umfang, den sich der Investor wünscht. Uhde rechnet bei dieser Variante mit Kosten von rund 10,2 Millionen Euro, nur knapp ein Viertel davon könnten über ein Förderprogramm in dem Umbau fließen. Allerdings hat diese Variante einen Nachteil: Für das Erdgeschoss müssten Mieter für Geschäfte gefunden werden. Das hat bisher nicht geklappt. Und zumindest in der Politik glaubt mittlerweile niemand mehr daran, dass es gelingt, Mieter im großen Stil zu akquirieren. Der Investor beurteilt das etwas anders. Für die oberen Geschosse hat Uhde nach eigener Auskunft bereits Interessenten an der Angel. Und: „Hinsichtlich der verbleibenden Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss halten wir es für wahrscheinlich, nach Beginn der Bauarbeiten schon angesprochene, derzeit noch zögerliche Mieter für die überschaubaren im Erdgeschoss liegenden Flächen zu noch akzeptablen Konditionen zu gewinnen.“ Eine Lösung, mit der viele nur zähneknirschend leben könnten.

Variante IV

In Teilen der Politik wurde Variante IV ganz offensichtlich viel Sympathie entgegengebracht. Diese Lösung sieht den Teilabbruch und Teilwiederaufbau von Hertie vor, ein neuer Durchgang zur Bebelstraße soll geschaffen werden, die Flächen für Geschäfte wären deutlich kleiner und somit wohl auch einfacher zu vermieten. „Zur Verwirklichung und der Bereitstellung von Wohnraum und zum Anarbeiten gegen den Leerstand in der Innenstadt ist diese Lösung der Revitalisierung vorzuziehen“, meint der Investor. Der übrigens selbst Variante III gern umgesetzt hätte, die im Großen und Ganzen mit Variante IV identisch ist, aber in zwei entscheidenden Details abweicht. Zum einen ist in Variante III ein Komplettabriss mit Neubau vorgesehen. Zum anderen, und da wird es pikant, soll die Stadt den neu gebauten Komplex erwerben und betreiben. Das lehnt die Verwaltung ab.

Das akute Problem mit Variante IV: Diese von den Stadtplanern als „städtebaulich attraktive Lösung“ bezeichnete Variante wird aus Hannover nicht gefördert. Das wurde Uhde und der Verwaltung aktuell von der N-Bank bestätigt. Demnach müsste die Erste Projektentwicklungsgesellschaft, die formal hinter der Hertie-Revitalisierung steckt, mehr als 30 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Teilabriss mit Wiederaufbau zu finanzieren. Das ist wohl utopisch. Aber zumindest der Abriss ist wohl indirekt förderwürdig, heißt es aus der Politik. Nämlich dann, wenn die Stadt eine Bauordnungsmaßnahme durchsetzte, sprich: eine Abrissverfügung verhängt. Auf diesem Wege könnten die Abrisskosten erstattungsfähig werden.

Variante V

Weiter im Rennen ist dagegen immer noch Variante V. Darin ist vorgesehen, dass die Stadt Uhde das Gebäude abkauft, es abreißt und die Fläche dann selbst vermarktet – in der besten aller Lösungen direkt zusammen mit dem City-Point. Allerdings darf die Stadt nicht mehr als den Verkehrswert bezahlen. Wie hoch dieser ist, wurde noch nicht einmal in die Politik kommuniziert, die Summe ist aktuell ein großes Rätsel. Investor Uhde meint dazu: „Dieser Lösung würden wir nicht im Weg stehen, soweit das Gutachten einen für uns tragbaren Wert ergibt.“ Allerdings hält die Verwaltung selbst nicht besonders viel von dieser Idee: „Diese Variante bedeutet allerdings einen erheblichen Aufwand, der im Fachdienst 51 zu leisten wäre. Dies hätte eine weitere womöglich jahrelange Verzögerung der Entwicklung des Hertie-Kaufhauses zur Folge.“