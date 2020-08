Vermutlich durch einen technischen Defekt eines Gefrierschrankes in der Küche eines Wohnhauses ist es am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr an der Erlenstraße in Wildeshausen zu einer Rauchentwicklung gekommen. Durch den schnellen Einsatz der alarmierten Feuerwehr Wildeshausen, die mit zwölf Brandbekämpfern vor Ort war, konnte ein möglicher Brandausbruch laut Polizeibericht verhindert werden. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Beamten schätzten den entstandenen Sachschaden auf etwa 300 Euro.