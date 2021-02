Hat sich beruhigt: der Verkehr auf der Kaiserstraße (Bild) und Wittekindstraße. Die dortige Bürgerinitiative schlägt nun vor, trotz Tempo 30 auf der Kaiserstraße zusätzlich Fahrbahnverengungen einzubauen, um die Autos auszubremsen. (Ulrich Stolle)

Die Wittekind- und Kaiserstraße bilden eine wichtige innerstädtische Verkehrsachse in Wildeshausen – von Kritikern auch als der heimliche „Ostring“ bezeichnet. Die Verkehrssituation hat sich nach Angaben von Ulrich Stolle, dem Sprecher der dortigen Bürgerinitiative (BI), in den vergangenen zwei Jahren erheblich verbessert. „90 Prozent des Schwerlastverkehrs sind verschwunden“, sagt er. „Wir haben gefühlt das Maximum erreicht, was möglich ist“, ist Stolle überzeugt. Er lobt die Stadt Wildeshausen, dass sie auch Vorschläge der Bürgerinitiative berücksichtigt hat.

Im März 2018 montierte die Stadtverwaltung neue Verkehrsschilder, die seither Lastern und Bussen über 3,5 Tonnen die Durchfahrt vom „Huntetor“ verbieten. Von der Pestruper Straße dürfen Busse sowie Lastwagen zwecks Lieferverkehr in die Kaiserstraße fahren. Es gilt Tempo 30. Elektronische Tafeln zeigen den Autofahrern die Geschwindigkeit an. Vorher waren beide Straßen für den Schwerlastverkehr als Anliegerstraßen ausgewiesen, das interessierte offensichtlich aber kaum einen Lastwagen- oder Treckerfahrer.

Kritikpunkt der Bürgerinitiative war nicht nur der immense Schwerlastverkehr, sondern auch, dass die Wittekind- und Kaiserstraße im Begegnungsverkehr für die großen Fahrzeuge zu eng ist. Die Fahrbahn ist 5,50 Meter breit und damit eigentlich zu schmal für zwei Busse im Begegnungsverkehr. Ein Bus ist 2,50 Meter breit, plus Außenspiegel an beiden Seiten. Die Stadt wollte die Fahrbahn Mitte der 1990er-Jahre auf sechs Meter verbreitern, doch das verhinderten die Anlieger.

Dass sich die Verkehrssituation auf der Wittekind- und Kaiserstraße mit rund 9000 Fahrzeugen pro Tag verbessert hat, liegt sicherlich nicht nur an den Empfehlungen des Verkehrsentwicklungsplans. Der Druck, den die Bürgerinitiative mit ihren Anzeigen ausgeübt hat, spielte zweifelsohne auch eine Rolle. Die Bürgerinitiative hatte pro Jahr an die 1000 Lastwagen- und Treckerfahrer angezeigt. Erwischt worden sei jedoch nur etwa jedes vierte unerlaubte Fahrzeug. Seinerzeit, berichtet Stolle, sei zwischen 5.30 und 18.30 Uhr alle drei Minuten ein Laster oder Traktor durch die Kaiser- und Wittekindstraße gefahren, jetzt seien es etwa zehn Lastwagen am Tag.

Nach wie vor erstattet die Bürgerinitiative Anzeigen – vor allem gegen Lasterfahrer, sagt Stolle. Während der ortskundige Schwerlastverkehr weitgehend verbannt werden konnte, tauchten jetzt noch zumeist auswärtige deutsche und ausländische Lastwagen auf. Nach Darstellung von Stolle kommen die Fahrzeuge aus Richtung Altona (A 1, B 213). Deren Fahrer orientierten sich an ihrem Navi. Auf der Delmenhorster Straße übersähen oder ignorierten sie das Durchfahrverbot Richtung Huntetor. Lastwagen müssten nämlich vorher links in die Harpstedter Straße abbiegen. Eine Wendemöglichkeit am Huntetor, wie von der Bürgerinitiative vorgeschlagen, gebe es nicht.

Um die gerade Kaiserstraße weiter zu beruhigen, hat Ulrich Stolle noch einen Vorschlag, den er aus Visbek kennt und dessen Wirkung er jüngst bei Bauarbeiten vor seinem Haus festgestellt hat: wechselseitige Fahrbahnverengungen. Als kürzlich Kabel im Bürgersteig verlegt wurden, standen auf der Straße Absperrbaken, damit Fußgänger sicher die Baustelle passieren konnten. Dadurch seien Autos im Begegnungsverkehr automatisch ausgebremst worden, und der Verkehr habe sich verlangsamt. Diese Situation kennt Stolle auch durch parkende Autos auf der Straße Im Hagen. Kommt einem Autofahrer ein Fahrzeug entgegen, muss er hinter dem parkenden Auto warten. So werde Tempo rausgenommen.