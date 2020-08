Bei einem Verkehrsunfall auf dem Schulweg ist eine 60-jährige Autofahrerin am Donnerstag leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben fuhr die Frau gegen 7.10 Uhr aufgrund der tief stehenden Sonne auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter mit Anhänger auf. Am Anhänger entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Den Schaden am Fahrzeug der 60-Jährigen schätzten die Beamten auf 4000 Euro.