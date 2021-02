An einem Baum am Triftweg in Großenkneten endete am Mittwochabend die Autofahrt eines 23-Jährigen aus Großenkneten. Laut Polizeibericht war der Mann gegen 21.50 Uhr in Richtung Lünshoop unterwegs. Kurz hinter der Einmündung zum Mühlsteinring fuhr er durch eine große Pfütze, wodurch er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In der Folge kam der 23-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, wo er frontal mit einem am Straßenrand stehenden Baum kollidierte. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer im Auto blieben unverletzt und kamen mit dem Schrecken davon. Den entstandenen Gesamtschaden beziffern die Beamten auf 1150 Euro.