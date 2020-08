Ein 29-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst hat am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall eine Hauswand und ein Verkehrsschild beschädigt. Nach Angaben der Polizei war er gegen 20 Uhr auf der Straße Ring in Richtung Bergedorfer Straße unterwegs. Auf Höhe der Straße Am Glockenstein verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Dabei touchierte er eine Hauswand und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Der 29-jährige blieb unverletzt, jedoch entstand an seinem Fahrzeug ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. Die Schadenshöhe an der beschädigten Hauswand und dem Verkehrszeichen ist aktuell noch unbekannt.