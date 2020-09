Die geplanten Kosten für den Tausch von St.-Peter-Schule und Hunteschule sind von ursprünglich 140 000 Euro auf nunmehr 450 000 Euro angestiegen. (Janina Rahn)

Unsaubere Planungen oder unvorhersehbare Kostensteigerungen? Die Frage stellt sich derzeit den Politkern im Wildeshauser Stadtrat. Denn bei gleich drei Bauvorhaben reichen die kalkulierten Finanzmittel nicht aus. In der vergangenen Woche wurde der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss des Stadtrates über Kostensteigerungen von insgesamt 641 000 Euro informiert. Das berichtete die Wildeshauser Zeitung am vergangenen Sonnabend. Seitens der Verwaltung wurden die Zahlen bislang nicht öffentlich kommuniziert.

So steigen die Kosten für den Umbau der Hunteschule an der Heemstraße von geplanten 140 000 Euro auf nun 450 000 Euro. In dem Schulgebäude ist zurzeit die Förderschule Lernen des Landkreises untergebracht. Sie zieht in das Gebäude der St.-Peter-Schule um, die sich in Trägerschaft der Stadt Wildeshausen befindet. Diese wiederum zieht an die Heemstraße. Dieser Schultausch hatte in der Vergangenheit für kontroverse Diskussionen und Kritik gesorgt, nicht nur in der Politik. Auch Schüler der St.-Peter-Schule und ihre Eltern wollten an ihrem angestammten Standort festhalten.

Kritiker des Umzuges hielten vor allem die veranschlagten Kosten für Umbau und Sanierung als zu gering. Noch bei den Beratungen für den Haushalt 2020 im November des vergangenen Jahres hatte Jens-Peter Hennken (CDW) gefordert, den Haushaltsansatz für den Schultausch um 800 000 Euro aufzustocken. Hennken vermutete, dass die Baukosten deutlich ansteigen könnten, weil die Hauswerksbetriebe sehr ausgelastet seien. Die Verwaltung und auch Bürgermeister Jens Kuraschinski hielten dies für nicht notwendig. Er sehe keine Kostensteigerungen, sagte Kuraschinski damals.

Die jetzigen Mehrkosten beruhen vor allem auf dem Bereich Elektroinstallation im Gebäude Hunteschule. So hat es offenbar nur ein einziges Angebot auf die entsprechende Ausschreibung gegeben. Weil dieses rund 300 000 Euro über den von der Fachabteilung prognostizierten Kosten lag, wurde die Ausschreibung zunächst aufgehoben. Ob eine neue Ausschreibung ein günstigeres Angebot ergibt, ist fraglich. Denn die Baubranche boomt nach wie vor. Zudem muss die Stadt neuen Brandschutzvorschriften Rechnung tragen. Zusätzliche Notausgänge sind zu installieren, außerdem ist ein weiterer Brandabschnitt erforderlich. Abzuwarten bleibt auch, wie sich die Kosten für den Anbau an der St.-Peter-Schule entwickeln, der notwendig wird, weil die Förderschule Lernen zusätzliche Fachräume benötigt.

Teurer als geplant wird auch der Neubau des Sozialtraktes am städtischen Bauhof an der Ahlhorner Straße. Nach Informationen unserer Zeitung fehlen rund 100 000 Euro, um den Bau fertigzustellen. Hinzu kommen weitere 190 000 Euro für den Außenbereich mit Tor- und Zaunanlage.

Bei beiden Projekte muss die Verwaltung schnell die benötigten zusätzlichen Finanzmittel genehmigt bekommen. Denn die Bauarbeiten an der Hunteschule sollen in den Herbstferien fortgeführt werden. Und auch die Aufträge für den Neubau am Bauhof müssen ausgeführt werden, weil das Gebäude Anfang 2021 bezogen werden soll.

Nicht eingeplant ist auch die Erneuerung der Flutlichtanlage im Krandelstadion, die bereits seit Monaten technische Mängel aufweist. Sie soll durch eine neue Anlage ersetzt werden. Im Haushalt waren hierfür 100 000 Euro eingeplant. Jetzt werden es wohl 50 000 Euro mehr. Da die Anlage aus Sicherheitsgründen derzeit nicht genutzt werden kann, wird als Übergangslösung eine mobile Flutlichtanlage aufgestellt. Dies dürfte zusätzliche Kosten verursachen.

Die Finanzierungslücken sollten nun durch Umschichtungen im Haushalt, vor allem aus dem Topf des Ausbaus der Entlastungsstraße West „Gutenbergstraße“ gedeckt werden. Kämmerer Thomas Eilers hofft zudem auf die Corona-Hilfen von Bund und Land, die zwar angekündigt, aber noch nicht geflossen sind.

Die jetzt aufgetretenen Kostensteigerungen bei Projekten der Stadt Wildeshausen sind nicht die ersten. Schon im April war bekannt geworden, dass der Neubau der Kindertagesstätte an der Weizenstraße rund 900 000 Euro teurer als geplant wird. Die Fachabteilung Bau hatte den Neubau mit 2,1 Millionen veranschlagt. Jetzt werden es wohl rund drei Millionen Euro. Auch bei diesem Bauprojekt hatte Jens-Peter Hennken eine Erhöhung des Haushaltsansatzes aufgrund steigender Baupreise gefordert. Die Verwaltung hatte allerdings auch hier keine Notwendigkeit gesehen.