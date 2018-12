Gelbe Säcke können zukünftig wieder einfach so an den üblichen Stellen abgeholt werden. Ansonsten ändert sich nichts, auch wenn zukünftig ein anderes Unternehmen die Gelben Säcke in der Stadt einsammelt. (INGO MÖLLERS)

Gelbe Säcke werden ab dem 1. Januar 2019 in Delmenhorst wieder frei verteilt. Das bedeutet: Kunden müssen im kommenden Jahr keine Wertcoupons mehr vorlegen, wenn sie sich neue gelbe Säcke holen wollen. Das hat die Stadt mit dem neuen Unternehmen, das bis Ende 2021 für das Einsammeln der Säcke zuständig ist, vereinbart.

Es wird angestrebt, dass das Verteilnetz in seiner jetzigen Form erhalten bleibt. Allerdings befindet sich das neue Unternehmen laut Verwaltung dafür in Abstimmungsgesprächen mit den bisherigen Verteilern. Wer sich gelbe Säcke holen will, bekommt sie weiterhin in „haushaltsüblicher Menge“, das bedeutet: ein bis zwei Rollen.

Die Stadtverwaltung hatte gehofft, dass die gelben Säcke weniger genutzt werden, um anderen Müll dort hinein zu füllen. Die gelben Säcke sind nämlich extra so konzipiert, dass „ihre Reißfestigkeit nahezu bei null liegt“, wie Jürgen Müller-Schönborn, Leiter des Fachdienstes Umwelt bei der Stadtverwaltung, jüngst im Umweltausschuss erklärte. Und um einem Missbrauch seitens der Bürger vorzubeugen, sollte der Aufwand mit den Coupons abschreckend wirken, sich permanent mit neuen gelben Säcken einzudecken.

Nein. Die Verwaltung erklärt: „Für die Bürger ergeben sich durch den Wechsel des Sammlungsunternehmens diesbezüglich also keine Änderungen.“ Die Sammlung erfolgt wie bisher: alle 14 Tage, entweder mit der Rest- oder der Biotonne. Wer genau wissen will, wann bei ihm gelbe Säcke abgeholt werden, kann dies im Abfallkalender der Stadt nachschauen.

Die Firma heißt RMG Rohstoffmanagement und hat ihren Hauptsitz im hessischen Eltville am Rhein. RMG betreibt eine Niederlassung in Bremen, weil das Unternehmen seit 2018 auch in der Hansestadt die gelben Säcke einsammelt. Die Fahrzeuge der RMG sind auch schon in der Stadt unterwegs, sozusagen zur Einarbeitung und um die Besonderheiten Delmenhorsts kennenzulernen. Für Fragen und Beschwerden wird RMG eine für Bürger kostenlose Hotline einrichten.

Der wird seit Ende November in Papierform in der gesamten Stadt verteilt. Notiert sind darin alle Abfuhrtermine für den Rest- und Bioabfall, das Altpapier, den gelben Sack, die Altglas-Straßensammlung und für das Schadstoffmobil sowie die Weihnachtsbaumabholung. Zudem sind Informationen zur richtigen Mülltrennung, wichtige Kontaktpersonen und Rufnummern aufgeführt, falls es einmal Fragen oder Probleme bei der Entsorgung geben sollte. Der Service, persönliche Abfuhrtermine auch als ICS-Datei auf das Smartphone oder den Tablet-PC zu übertragen, steht weiterhin zur Verfügung. Beide Angebote sind auf der Internetseite der Stadt Delmenhorst unter www.delmenhorst.de/abfallkalender abrufbar.