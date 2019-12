Mit dem Flurbereinigungsverfahren sollen in den nächsten Jahren kleinere verstreute Flächen im Welsetal zu größeren und damit effektiver nutzbaren Flächen zusammengefasst werden. (INGO MÖLLERS)

Die Gemeinde ist der geplanten Flurbereinigung im Welsetal und der weiteren Umgebung einen Schritt näher gekommen. In seiner jüngsten Sitzung und damit gleichzeitig der letzten Sitzung in diesem Jahr hat sich der Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen dafür ausgesprochen, im Gemeindehaushalt für die Jahre 2022 und 2023 jeweils 80 000 Euro für das Flurbereinigungsverfahren „Welsetal“ einzustellen.

Damit folgte der Ausschuss einem entsprechenden Antrag der CDU-Fraktion. Mittels des Verfahrens sollen in den nächsten Jahren kleinere verstreute Flächen im Welsetal zu größeren und damit effektiver nutzbaren Flächen zusammengefasst werden. Die CDU hält die Flurbereinigung für sinnvoll und richtig, erklärte deren Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel. Im Rahmen des Verfahrens würden regelmäßig Maßnahmen des Straßen- und Wegebaus durchgeführt werden, die zu erheblichen Teilen in die Zuständigkeit der Gemeinde fielen, begründete der Ratsherr die geforderte Haushaltsmaßnahme.

„Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, weitere Flächen ökologisch aufzuwerten und gegebenenfalls dem Ökokonto zuzuführen“, sagte Wessel. Er regte außerdem an, die betroffenen Landwirte einzubinden und mit ihnen über eine angemessene Beteiligung am Verfahren – etwa durch mögliche Eigenleistungen – zu verhandeln.

Die FDP-Fraktion unterstützt die Bemühungen um die Aufnahme in das Flurbereinigungsverfahren für das Welsetal, auch wenn FDP-Ratsherr Jürgen Strutthoff einschränkte: „Die Landwirte haben davon nur wenige, die Gemeinde aber viele Vorteile.“ Er wies auf die Sanierungskosten der Straße Am Heidenwall und der Orthstraße hin, die die wesentlichen Kostenpunkte der Flurbereinigung seien. Über die Flurbereinigung könnten nun Fördermittel für den Straßenausbau erhalten werden. Die nicht gedeckten Kosten sollten jedoch nicht die Landwirte tragen, sondern die Gemeinde – daher befürworte es die FDP, entsprechende Gelder im Haushalt einzuplanen.

Auch die SPD äußerte sich positiv über die Flurbereinigung. Diese würde große Chancen für mehr Natur- und Artenschutz und zur Renaturierung der Welse bieten, so Ratsmitglied Werner Brakmann von der SPD. Die Maßnahmen würden viel Geld kosten, welches durch die Zuschüsse des Landes zu 75 Prozent bereitgestellt würde. Daher soll nach dem Willen der SPD-Fraktion der Restbetrag, der von den Teilnehmern der Flurbereinigung aufgebracht werden muss, auch weitgehend von der Gemeinde übernommen werden.

Kritik an dem gesamten Vorhaben kommt hingegen von den Grünen: Die Flurbereinigung ziele in erster Linie auf die Erweiterung von Einnahmequellen für die konventionelle Landwirtschaft ab. „Straßen und Wirtschaftsstrukturen sollen so verändert werden, dass immer größere Maschinen zum Einsatz kommen können. Ökologische kleinbäuerliche Strukturen werden damit zurückgedrängt oder verhindert“, argumentiert der Grünen-Fraktionsvorsitzende Volker Schulz-Berendt dagegen. Deswegen lehnt die Ganderkeseer Fraktion Bündnis 90/Die Grünen das angestrebte Flurbereinigungsverfahren auch kategorisch ab und möchte auch kein Geld für das Verfahren bereitgestellt sehen. „Statt Flurbereinigung halten wir den konsequenten ökologischen Umbau der Landwirtschaft für dringend erforderlich“, erklärte Schulz-Berendt.

Ob im Haushalt für 2022 und 2023 tatsächlich jeweils 80 000 Euro für das Flurbereinigungsverfahren eingestellt werden, entscheiden nun noch der Verwaltungsausschuss und der Gemeinderat in ihren Dezembersitzungen. Dabei ist das Verfahren an sich noch nicht einmal beschlossene Sache. Das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz muss das Projekt – und damit die verbundenen Fördergelder – erst freigeben – womit frühestens im Frühjahr 2021 zu rechnen ist.