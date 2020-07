Bargeld und Unterhaltungselektronik haben bislang unbekannte Täter erbeutet, die in der Nacht zu Mittwoch in das Berufsförderungswerk in Bookholzberg eingebrochen sind und dort einige Büros durchsucht haben. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Dienstag, 19 Uhr, und Mittwoch, 5.45 Uhr. Zur Höhe des Schadens machten die Beamten keine Angaben. Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 0 44 31 / 941 115 in Verbindung zu setzen.