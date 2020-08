Gerade einmal zwei Monate war die zweite Förderphase des Bundesprogramms „Demokratie leben“ alt, als das Coronavirus für eine Art Vollbremsung sorgte. „Auch in Delmenhorst wurden bereits geplante Projekte wegen des Lockdowns zurückgezogen“, sagt Anette Melerski von der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben“. Angesiedelt ist sie mit ihrem Büro beim Diakonischen Werk Delmenhorst, Lange Straße 39. In einem Begleitausschuss sowie in Jugendforumssitzungen wird darüber beraten, welche Projekte den Kriterien des Bundesprogramms am besten entsprechen. Aber diese Gremien konnten coronabedingt nicht tagen. Es bleiben also noch rund 38 000 Euro für Demokratie-stärkende Projekte im Topf. Anette Melerski wendet sich jetzt an die Öffentlichkeit und wirbt dafür, Projektideen einzureichen.

Zivilcourage wird gefördert

Gefördert werden Vorhaben, „die das Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft fördern, interreligiöse Projekte sowie Aktionen zu Demokratieförderung, Zivilcourage und gegen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“, heißt es in einer Pressemitteilung. 2019 waren insgesamt 26 Projekte aus Delmenhorst als förderungsfähig eingestuft worden. So war ein Schülerprojekt des Willms-Gymnasiums unterstützt worden. Bei knallblauem Sommerhimmel begingen rund 1000 Jugendliche zusammen mit vielen Delmenhorstern den 70. Geburtstag des Grundgesetzes. „Bevor sie in ihren roten, mit den Artikeln des Grundgesetzes versehenen Pappanzügen den Marktplatz füllten, diskutierten sie mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil“, erzählt Anette Melerski. Schulprojekte fallen eigentlich nicht unter die Kriterien des Bundesprogramms, in diesem Fall handelte es sich aber um eine Aktion außerhalb des Unterrichts. Die sind nach dem Regularium des Programms förderungsfähig.

Gefördert wurde 2019 auch die Veranstaltung „Zusammen für eine bunte Gesellschaft“. Dabei trafen sich Frauen unterschiedlicher Herkunft zu Vorträgen, Diskussionen und Austausch. Die jungen Streitschlichter einer Grundschule richteten in Eigenregie einen Bauwagen ein, und 32 Hasporter unterschiedlicher Nationalitäten gingen im Bremer Geschichtenhaus auf eine Reise durch drei Jahrhunderte. Heirat aus muslimischer, jüdischer und christlicher Perspektive war neben interreligiösen Gesprächen Schwerpunkt bei einem „Tag der Religionen“. In einem vom Jugendforum bewilligten Projekt reisten Delmenhorster Jugendliche nach Dresden, um zu erkunden, was es mit den in Dresden gegründeten Bewegungen „Pegida“ und „Bunte Republik Neustadt“ auf sich hat und welche Bedeutung beiden zuzuschreiben ist. Andere Jugendliche gingen an der deutsch-deutschen Grenze auf Spurensuche und setzten sich mit der jüngeren deutschen Geschichte auseinander.

Zusammen mit der Stadtbücherei und dem Kommunalen Präventionsrat veranstaltete die Koordinierungs- und Fachstelle 2019 eine Demokratiekonferenz. Unter der Überschrift „Ich habe doch keine Vorurteile! Oder doch?“, konnten sich Besucher in der „Lebendigen Bibliothek“ Bücher ausleihen.

Beratung für Antragsteller

Anette Melerski berät in der Koordinierungs- und Fachstelle „Demokratie leben“ die Antragstellenden, überwiegend Vereine und Institutionen, aber auch Privatpersonen. Danach wird der jeweilige Projektvorschlag einem Begleitausschuss präsentiert. In das Gremium wurden Vertreter aus Vereinen, Institutionen und Gewerkschaften berufen. „Fünf Minuten Redezeit erhält jeder Projektvorschlag, dann können noch drei Minuten lang Nachfragen beantwortet werden“, erklärt Anette Melerski das Procedere. Über Projekte, die unter Beteiligung von Jugendlichen entstehen, wird in einem getrennten Verfahren vom Kinder- und Jugendparlament entschieden. Der Begleitausschuss und das Jugendforum kamen zwischenzeitlich virtuell zusammen und konnten neun Projekte bewilligen.

In einer ersten Förderperiode wurden in den Jahren 2015 bis 2019 schon 225 000 Euro für 118 Projekte ausgeschüttet. „Auf diese Weise konnten fast 20 000 Teilnehmer erreicht werden“, sagt Anette Melerski. Zu Beginn dieses Jahres startete die zweite Förderphase, die bis 2024 Mittel aus dem Bundesprogramm schöpfen lässt. Die Summe für das laufende Jahr beträgt insgesamt 60 000 Euro, davon entfallen 40 000 Euro für den Aktionsfonds und 20 000 Euro für das Jugendforum. Ideen für Projekte müssen einen Bezug zu Delmenhorst haben, inhaltlich geht es darum, ein vielfältiges, gewaltfreies und gleichberechtigtes Zusammenleben zu fördern. Anträge auf Teilsummen müssen jeweils eine Woche vor den Bewilligungsterminen vollständig vorliegen. Der Begleitausschuss tagt wieder am Montag, 14. September.

Alle Antragsunterlagen sind im Internet unter www.delmenhorst.de/demokratie-leben abrufbar. Weitere Fragen beantwortet Anette Melerski unter der Telefonnummer 0 42 21 / 9 81 34 14, sie kann auch per E-Mail unter anette.melerski@diakonie-doll.de kontaktiert werden.