Umweltminister Olaf Lies (links) stellt sich den Fragen von Onno Osterloh vom Landvolkverband. (Alexandra Wolff)

Eigentlich war Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) am Sonnabend ins Ganderkeseer Rathaus gekommen, um der Gemeinde eine gute Nachricht zu überbringen. Doch begrüßt wurde er mit lautem Protest.

Als bei einer Sitzung im Rathaus bekannt wurde, das Umweltminister Lies Ganderkesee besuchen würde, wurde die Frage in den Raum geworfen, ob die Landwirte aus der Region auch kommen könnten, um wieder gegen die neuen Klima- und Umweltschutzauflagen zu protestieren. Obwohl sein Besuch in Ganderkesee einen ganz anderen Zweck hatte, hatte Lies zugestimmt. Die Gemeinde Ganderkesee hatte vor einem Jahr Zuschüsse in Höhe von 119 739 Euro beantragt, um auf den Dächern des Rathauses und des Saunahuus Fotovoltaikanlagen zu bauen. Lies kam, um Bürgermeisterin Alice Gerken den Förderbescheid zu überreichen.

Deutlich mehr als 100 Traktoren und 400 Landwirte, nach Polizeiangaben sogar 220 Ackerschlepper und 350 Personen aus dem Oldenburger Land, der Wesermarsch, Syke, Rotenkirchen, Stade und Elsfleth sammelten sich vor dem Rathaus. An den Treckern hingen Schilder auf denen „Niemand soll es je vergessen, wir Bauern sorgen für das Essen“ oder „Nitrat-Messwerte sind fehlerhaft – Eure Bauern Niedersachsen“ stand. Die Fahrer machten zudem mit lautem Hupen auf sich aufmerksam. Als es verstummte, erklang von CD die unheimliche Mundharmonikamusik aus „Spiel mir das Lied vom Tod“. „Die Auswirkungen der Düngeschutzverordnung können unsere Existenz bedrohen“, erläuterte Cord Schütte vom Vorstand des Landvolkverbands die Musikauswahl. Er hatte den Protest innerhalb von 24 Stunden auf die Beine gestellt. „Die deutschen Behörden haben nur die schlechtesten Grundwasserwerte an Brüssel gemeldet, alle anderen Länder die Durchschnittwerte. Nur deswegen hat Deutschland so schlecht abgeschnitten. Wir fürchten, dass das einen Rattenschwanz nach sich zieht und wir nach und nach immer weniger düngen dürfen. Weniger Dünger bedeutet aber auch weniger Erträge. In Dänemark ist es tatsächlich schon so weit gekommen, dass dort kein Backgetreide mehr angebaut werden kann", erklärte Schütte. Dass hier Fehler gemacht wurden, leugnete Lies keineswegs: „Aber wir können nicht mitten in den Untersuchungen die Messverfahren ändern“, räumte er ein. Denn die Messstellen würden nach wie vor regelmäßig überprüft.

Ein weiterer Kritikpunkt der Landwirte war, dass sie das Gefühl haben, dass über ihre Köpfe hinweg entschieden wurde. „Die Frage ist: Haben wir immer mit den richtigen Leuten am Tisch gesessen? Die Antwort ist: Nein“, spielte Lies auf die Tatsache an, dass er als Umweltminister immer nur mit Umweltverbänden gesprochen habe, während Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) sich immer nur von Landwirtschaftsverbänden beraten ließ. „Die Landwirtschaftsministerin sollte auch mit Umweltverbänden und ich mit Landwirtschaftsverbänden sprechen“, sah der Umweltminister ein.

Unter den Riesenfahrzeugen war auch ein Traktor aus Kunststoff, kaum größer als ein Bobby-Car. Das grüne Spielzeuggefährt gehört dem zehnjährigen Jan Claas. Er war mit seinem Vater Hergen Meyerholz zum Rathaus gekommen. „Wir wollen bezahlt bekommen, was wir produzieren“, nannte der Mutterkuhhalter eine weitere Schieflage in der Landwirtschaft. Das Argument, dass Lies Subventionen versprochen habe, wehrte der Vater ab: „Wir wollen keine Almosen!“

In diesem Punkt waren sich beide Seiten einig: Nicht nur Politik und die Landwirtschaft seien gefordert, wenn es darum gehe, Umweltschutz und Tierwohl Wirklichkeit werden zu lassen. Auch jeder Konsument trage Verantwortung, die Bürger sollten sich nicht auf der einen Seite über schlechte Agrarpolitik, Massentierhaltung und Grundwasserverschmutzung aufregen und auf der anderen Seite immer die billigsten Lebensmittel kaufen wollen, die sich anders nur schwerlich produzieren ließen.

Onno Osterloh, stellvertretender Vorsitzender des Landvolks, forderte längere Übergangszeiten für die geplanten Änderungen: „Polen hat ja auch Zeit bekommen, um seine Kohlekraftwerke abzuschaffen“, stellte er einen Vergleich auf.

Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich und störungsfrei. Trotz der hohen Anzahl von Ackerschleppern kam es im Ortskern von Ganderkesee nur zu leichten Verkehrsbehinderungen. Soweit möglich wurden die Fahrzeuge verkehrsgerecht abgestellt. Zu Blockaden kam es nicht, hieß es im Bericht.

Um Klimaschutz ging es dann auch bei Lies‘ eigentlichem Termin in Ganderkesee. Die Dächer des Rathauses und Saunahuus sollen mit Solarzellen versehen werden. „Das wird 119 739 Euro kosten, und genau diese Summe haben wir beantragt“, sagte Ganderkesees Klimaschutzmanager Lars Gremlowski. Zu seiner eigenen Überraschung hat das Ministerium die Summe in voller Höhe genehmigt. „Das Rathaus bekommt eine Fotovoltaikanlage mit einer Spitzenleistung von 21 Kilowatt und einen Batteriespeicher mit einer Kapazität von 23 Kilowattstunden. Das reicht, um das Rathaus komplett mit Strom zu versorgen. Und dank des Speichers müssen wir nicht die Netze mit unserem Überschuss belasten.“ Das Saunahuus mit seinem hohen Stromverbrauch bekomme eine 55-Kilowattanlage, mit dem der Bedarf der Saunaanlage aber nur zu 14 Prozent gedeckt werden könne.