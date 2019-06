So stellen sich die Architekten die neue Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wichernstifts vor. (Freudenfeld + Krausen + Will Architekten)

Ganderkesee-Elmeloh. Als der Krankenhausplanungsausschuss des Niedersächsischen Sozialministeriums Mitte Juni das Portemonnaie geöffnet hat, lagen auch noch einmal 7,1 Millionen Euro für den Neubau der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Wichernstiftes darin. Gemessen an anderen Bauvorhaben (etwa den 150 Millionen Euro für das Josef-Hospital in Delmenhorst) zwar eher ein kleiner Betrag, aber eben exakt jene Summe, die noch fehlte, um das Projekt nun in Angriff nehmen zu können. „Bereits im September wollen wir anfangen zu bauen“, erklärte Wolfgang Walter, juristischer Vorstand des Wichernstifts, auf Nachfrage.

Im vergangenen Jahr hatte das Sozialministerium bereits 14,2 Millionen Euro bewilligt, sodass nun insgesamt 21,3 Millionen Euro an Landesmitteln für die Maßnahme zur Verfügung stehen. Das gesamte Vorhaben lässt sich damit allerdings nicht finanzieren: Da auch die Ambulanz mit in den Neubau einziehen soll, geht Walter davon aus, dass das Wichernstift etwa sechs Millionen Euro an Eigenmitteln zusteuern muss. Sofern die Baupreise verlässlich bleiben.

Insgesamt 20 Architekturbüros hatten sich an dem Wettbewerb beteiligt, aus dem der Entwurf des Münchener Büros Freudenfeld+Krausen+Will schließlich als Sieger hervor gegangen ist. Eine Jury, der neben den Verantwortlichen des Wichernstifts auch Vertreter der Gemeinde, des Landkreises, des Landes Niedersachsen sowie namhafte Architekten angehört hatten, hatte die Vorschläge in mehreren Auswahlrunden gesichtet.

Unter den eingereichten Entwürfen habe es zwar auch „fantsievollere Bauten“ gegeben, den eher funktionalen zweigeschossigen Entwurf von Freudenfeld+Krausen+Will bezeichnet Walter als „gut gelungenen Zweckbau, in dem die Patienten sich wohlfühlen können“. Während die Patientenzimmer und Stationen im Erdgeschoss untergebracht seien, würden im Obergeschoss vornehmlich Therapieräume gebaut. Dass die Architekten nicht gerade um die Ecke sitzen, ist nach den Worten des Wichernstift-Vorstands kein Problem: Die Kooperation mit dem Büro in München klappe nach den bisherigen Erfahrungen gut.

„Der Baukörper wird unter weitgehender Schonung des parkartigen, teils sehr alten Baumbestandes auf dem freien östlichen Teil des Grundstücks situiert. Dadurch kann die naturnahe mittlere und westliche Zone nahezu unangetastet bleiben und der Charakter der Gesamtanlage erhalten werden“, heißt es in der Projektbeschreibung der Architekten. Rückgrat des Gebäudes ist eine zentrale Achse, die als „innere Straße“ die Stationen sowie die Intensivstation auf möglichst kurzem Weg erschließt. Die lange Sichtachse ist vor allem deshalb wichtig, weil die Verantwortlichen hoffen, den Einsatz von Nachtwachen auf diese Weise deutlich reduzieren zu können. Gegenwärtig verfügt die Klinik über eine Nutzfläche von etwa 3000 Quadratmetern, der Neubau wird dem Team von Chefarzt Rasmus Bernhardt etwa 4000 Quadratmeter Platz bieten.

Die bestehenden Räumlichkeiten sind inzwischen 60 Jahre alt und waren ursprünglich als Lehrlingsheim konzipiert. Die Gebäude sind horizontal und vertikal versetzt, was den Mitarbeitern nicht nur lange Wege beschert, sondern eben auch sehr unübersichtlich ist. Was mit dem Gebäudeteil passieren soll, in dem die Kinder- und Jugendpsychiatrie zurzeit untergebracht ist, haben die Wichernstift-Verantwortlichen laut Wolfgang Walter gegenwärtig noch nicht entschieden. „Wir haben eine Menge Ideen, aber zurzeit ist die Frage der Nachnutzung noch offen.“ Die Tagesklinik werde in einem Teil der Räume verbleiben. Ein Abriss komme nach aktuellem Stand der Dinge aber nicht in Frage. Weil der Neubau auf einer separaten Fläche entstehe, belaste der Bau den Betrieb der Klinik in keinster Weise, erklärte Walter, der mit einer Bauzeit von etwa zwei Jahren rechnet. Geht alles glatt, könnte die Klinik also im Laufe des Jahres 2021 in Betrieb genommen werden.

Die Zahl der Betreuungsplätze werde sich durch den Neubau nicht ändern. Es bleibt bei 51 vollstationären und neun teilstationären Plätzen am Standort Ganderkesee, hinzu kommen 20 weitere teilstationäre Plätze in den Außenstellen Brake und Cuxhaven. Der Versorgungsauftrag der Klinik umfasst nämlich nicht nur Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg, sondern auch die Landkreise Wesermarsch und Cuxhaven.