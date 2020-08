Seit April 2019 ist Kimberly Knaupe Vorsitzende des Juso-Unterbezirks. Im kommenden Jahr strebt die 24-jährige Ganderkeseerin den Einzug in den Gemeinderat an. Im vergangenen Jahr hat sie auch schon als Delegierte am Bundesparteitag der SPD in Berlin teilgenommen. (Ingo Möllers)

Nein, es braucht nicht zwingend die Doppel-K-Initialen, um bei den Jusos Karriere zu machen, versichert Kimberly Knaupe angesichts der diesbezüglichen Parallele zum Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert. Denn politischer Nachwuchs ist überall gefragt. Und die 24-jährige Ganderkeseerin, die in Bremen Psychologie studiert, gehört gerade zu den jungen und frischen Gesichtern und damit zu den Hoffnungsträgern der örtlichen SPD.

Seit 2019 ist sie nicht nur Vorsitzende der Jusos im Landkreis Oldenburg, sondern auch stellvertretende Vorsitzende auf Bezirksebene. Und es ist ausgemachte Sache, dass sie sich bei der Kommunalwahl 2021 um ein Mandat im Gemeinderat bewerben wird. „Ganderkesee muss vor allem für Jugendliche und junge Erwachsene attraktiver werden. Spielplätze als Treffpunkte können ja nicht die Lösung sein. Und vor Ort gibt es kaum Alternativen“, sagt Knaupe. In diesem Zusammenhang weist sie auch noch einmal auf den bekannten Umstand hin, dass es immer noch zu wenig kleine und bezahlbare Wohnungen gebe. „Auch bei der Digitalisierung der Schulen hängen wir leider noch ein bisschen hinterher“, erklärt sie. Dies sei aber nicht nur eine Aufgabe der Schulen, sondern müsse auch bei der Lehrerausbildung oder -fortbildung stärker Berücksichtigung finden. Auf jeden Fall werde sie auch ihren Wahlkampf digital gestalten. „Über die Social-Media-Kanäle sind wir als Jusos da deutlich aktiver als die Mutterpartei“, sieht sie hier ein großes Potenzial.

Gestartet hat Kimberly Knaupe ihre politische Karriere im Beirat des Jugendzentrums „Trend“, wo sie sich unter anderem für die Renovierung der Einrichtung eingesetzt hat. Später war sie im Jugendparlament aktiv. „Als ich dafür zu alt wurde, habe ich gedacht: Das kann es jetzt ja noch nicht gewesen sein“, erzählt Knaupe. Aus der Trend-Zeit kannte sie SPD-Ratsherr Marcel Dönike. „Also habe ich mal bei der SPD reingeschnuppert und bin geblieben“, beschreibt sie ihren Werdegang. Wobei die Nähe zur Sozialdemokratie durchaus auch familiär verankert ist: „Meine Großmutter war in der SPD und in der Gewerkschaft aktiv, und auch meine Mutter hat sich immer stark engagiert“, sagt die gebürtige Ganderkeseerin, die in ihrer Freizeit unter anderem im Schützenverein Urneburg aktiv ist.

Im Dezember war Kimberly Knaupe als Delegierte beim SPD-Bundesparteitag in Berlin, am Bundeskongress der Jusos hat sie sogar schon zweimal teilgenommen. „Die Prominenz von Kevin Kühnert hat uns als Jusos sehr gut getan. Wir merken überall, dass wir sehr viel ernster genommen werden und die Wertschätzung gestiegen ist.“ Eine Zukunft als Berufspolitikerin strebt sie dennoch im Augenblick eher nicht an. „Als junge Frau ist man zwar für Ämter sehr gefragt. Der nächste Schritt ist aber erst mal der Gemeinderat, und dann sehen wir weiter“, sagt sie. Dass es mit dem Einzug ins Ortsparlament klappt, ist auch deshalb nicht unwahrscheinlich, weil die SPD ihrem Nachwuchs gute Listenplätze garantiert. „Und erst wenn man sich engagiert, merkt man, wie viel Willenskraft man mitunter braucht und wie langwierig die Prozesse sind“, hat sie durchaus realistische Erwartungen an die Aufgabe.

Knaupe bedauert, dass es außer den Jusos im Landkreis kaum politische Jugendorganisationen gebe: „Ich würde mich gerne mal mit Leuten von der Jungen Union auseinandersetzen.“ Aber sie hat auch eine Erklärung, warum es den Parteien so schwer fällt, politisch interessierten Nachwuchs zu finden. „Wenn es Richtung Abitur geht, gibt es einige junge Leute, die sich politisch engagieren. Doch nach dem Abschluss verlassen viele die Region, um zu studieren, und kommen oft nicht wieder“, weiß sie aus Erfahrung. Auch eine Ratskandidatur sei deshalb keine Selbstverständlichkeit: „Für junge Leute ist es heute sehr schwer, sich für einen Zeitraum von fünf Jahren festzulegen. Das ist für uns eine sehr lange Zeit.“ Auch sie selbst habe erwogen, die Gemeinde zum Studieren zu verlassen, sich dann aber zum Bleiben entschieden.

Rund 75 Mitglieder, die untereinander sehr gut vernetzt seien, zählt der SPD-Nachwuchs im Landkreis. Für die Kommunalwahl 2021 lautet das Ziel, dass in jedem Stadt- oder Gemeinderat mindestens ein Juso sitzen soll. „Das ist ambitioniert, aber ich sehe es auch als meine persönliche Verantwortung, das umzusetzen“, erklärt die Unterbezirksvorsitzende.

Es gefällt ihr, sich zurzeit noch nicht zwischen kommunalem und bundespolitischem Engagement festlegen zu müssen. So hat sie sich überregional vor allem in der Flüchtlings- und Umweltpolitik eingebracht. „Insbesondere das Thema Mikroplastik liegt mir persönlich sehr am Herzen“, sagt Kimberly Knaupe. „Ich bin zwar keine Greta Thunberg – aber die Zeit des Leugnens ist vorbei!“