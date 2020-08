Sie sind seit 75 Jahren beste Freundinnen: Erika Behnke (links) und Edith Ney. (FOTOS: Privat)

Eine Diamantene Hochzeit – die schafft man nicht mal eben so. Die ist schon etwas ganz Besonderes. Natürlich möchte man die gern groß feiern. Aber wenn eine Corona-Pandemie die Welt in Atem hält, geht das nun mal nicht. Schade – vor allem, wenn man nicht einmal mit der besten Freundin durch den Tanzsaal fegen kann. Erika Behnke weiß, wie sich das anfühlt. Sie hat ihre Diamantene Hochzeit mit ihrem Mann Heinz bereits im Juni gefeiert – mitten im Lockdown. Nun – genauer gesagt am heutigen Mittwoch – haben ihre Freundin Edith Ney und deren Mann Peter ihren diamantenen Ehrentag. Und damit dieser trotz ausfallendem Fest ein besonderer Tag wird, hat Erika Behnke sich etwas Besonderes ausgedacht: Sie möchte Edith nicht nur via Zeitung überraschen und ihr zu ihrer 60 Jahre langen Ehe gratulieren, sondern ihr auch für ihre noch längere Freundschaft danken. Vor 75 Jahren haben sich die beiden Frauen kennengelernt. Seitdem haben sie jeden Meilenstein in ihrem Leben nicht nur gemeinsam, sondern auch noch fast zeitgleich durchlebt.

Durch einen Schicksalsschlag haben sich Edith und Erika 1945 kennengelernt. „1944 wurde Ediths Zuhause in Bremen bei einem Luftangriff zerstört. Sie saß mit ihrer Mutter und Schwester in einem Bunker, und als sie zurück in ihre Wohnung wollten, war da nur noch ein großes Loch“, erzählt Erika Behnke. Nach einer ersten Unterbringung bei ihren Großeltern in Bremen, wurde Edith mit ihrer Mutter in Delmenhorst einquartiert. „Edith wohnte an einem Ende der Tilsiter Straße und ich am anderen Ende“, erklärt Behnke. Die beiden Mädchen wurden 1945 eingeschult und drückten fortan gemeinsam die Schulbank. Und da Ediths Mutter als Näherin arbeitete, kam das Mädchen nach Schulschluss oft mit zu Erika nach Hause, wo sie auch Mittagessen bekam. „Ich denke, dass da schon unsere enge Verbundenheit begann“, überlegt Behnke rückblickend.

Sie kann sich noch gut daran erinnern, wie den beiden Mädchen mal ein Regenwurm in die kostbare Kekssuppe fiel, die sie über die Schulspeisung des Militärs bekommen hatten und eigentlich sicher nach Hause bringen sollten. Zum Glück hatte Erikas Mutter ein Herz für Regenwürmer. Ein Sommerfest, bei dem sich alle Kinder mit Trachten und Kränzen schmücken durften, ist Behnke auch noch gut in Erinnerung – genauso wie die große Zinkwanne, die ihre Mutter an heißen Tagen mit Wasser gefüllt hinaus stellte. „Wenn Edith und ich nach der Schule nach Hause kamen, war das Wasser von der Sonne schon schön warm und wir konnten nackt darin herumtoben“, erzählt sie.

Nach der Konfirmation zog Edith mit ihrer Mutter wieder nach Bremen, wo sie etwas später eine Lehre zur Verkäuferin in einer Buchhandlung absolvierte. Auch Erika ließ sich zur Verkäuferin ausbilden – allerdings in einem Porzellangeschäft. Und wenn die beiden jungen Frauen gerade nicht lernten, besuchten sie sich gegenseitig. „Es kam schon vor, dass ich gleich mehrere Tage am Stück bei Edith in Bremen verbrachte. Wir waren auch oft feiern und tanzen. Dann haben wir auch schon mal über die Stränge geschlagen, aber wir hatten so viel Spaß!“, erinnert sich Behnke.

Es war dann auch ein Tanzvergnügen, bei dem sie ihre zukünftigen Männer kennenlernten. 1960, mit nur wenigen Monaten Abstand, heirateten sie. Da war es schon keine Frage mehr, dass sie bei der jeweils anderen mit ihren Männern die Brautführer sind. Und selbst ihre Kinder bekamen die Frauen fast zur gleichen Zeit. Zunächst brachte Edith ihren Sohn Thomas zur Welt und Erika ihren Sohn Raimund, dann folgten Ediths Tochter Corinna und Erikas zweiter Sohn Andreas. „So konnten wir uns regelmäßig besuchen und mit den Kinderwagen durch die Gegend schieben“, erzählt Behnke. „Heute, wo die Kinder längst aus dem Haus sind, finde ich besonders schön, dass wir beide noch mit unseren Männern zusammen sind und auch das gemeinsam erleben dürfen“, fügt sie hinzu. Zumal sich über die Jahre auch die beiden Männer befreundet haben.

Inzwischen wohnen Edith und Peter Ney in Stuhr, doch die Verbundenheit der beiden Freundinnen bleibt. „Wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Und noch heute ist es so, dass es sich wie gestern anfühlt, wenn wir mal ein paar Wochen nichts voneinander gehört haben. Wir sind bei der anderen immer auf dem Laufenden“, erzählt Behnke. Nur bei einer Frage muss sie wirklich lange überlegen: nämlich was es denn ist, das die beiden über so viele Jahre zusammengehalten hat.

Eine richtig gute Freundschaft lässt sich wahrscheinlich nicht mit Worten erklären. „Vielleicht ergänzen wir uns einfach gut. Ich bin eher ein spontaner Typ, Edith dagegen ist ruhig und besonnen. Das mag ich so an ihr. Sie ist eben sie“, sagt Behnke. Und bei einer besten Freundin reicht das völlig aus.