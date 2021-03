Teamleiterin Anja Deichmann und ihr Kollege Baris Chaki von der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung blicken auf ein Jahr Pandemie-Alltag zurück. (INGO MÖLLERS)

Homeoffice, Homeschooling und kein Vereinsleben mehr: Viele Menschen haben im vergangenen Jahr mehr Zeit zu Hause verbracht als gewöhnlich. Schuld daran ist die Pandemie. Der anhaltende Lockdown kann zu mehr Konflikten in Familien führen, davon sind Experten überzeugt. Auch in Delmenhorst stiegen die Zahlen von Inobhutnahmen durch das Jugendamt 2020 leicht an. Die Jugendhilfe-Stiftung ist eine der Anlaufstellen in Delmenhorst und umzu, die Kinder und Jugendliche vorübergehend aufnimmt, wenn zu Hause die Situation eskaliert.

„Wir leben hier in einer großen Gemeinschaft zusammen“, sagt Anja Deichmann aus der Teamleitung. Die Sozialpädagogen erleben nach wie vor, dass Außenstehende oft eine falsche Vorstellung von ihrer Einrichtung haben. Dabei merkt man beim Betreten der gemütlich eingerichteten Gemeinschaftsräume mit Blick auf den mit Trampolin und Hollywoodschaukel ausgestatteten Garten sofort, dass dort das Klischee nicht zutrifft.

Die Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung ist 2005 aus dem öffentlich getragenen Jugendhilfezentrum entstanden. Neben Schulsozialarbeit und einer festen Wohngruppe in Schierbrok kümmern sich die Pädagogen auch um die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen in Gefahrenlagen. In der Inobhutnahmestelle am Winterweg in Stickgras geht es dabei vor allem um vorübergehende Krisenintervention. Die meisten Kinder, die in die Einrichtung kommen, haben schon einiges in ihrem Leben hinter sich, haben etwa Gewalt und Vernachlässigung erfahren.

Vier feste Wohnplätze

Auf drei Etagen bietet die Jugendhilfe-Stiftung hier bis zu zehn Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 18 Jahren ein Zuhause auf Zeit. „Wir haben aber eher selten jüngere Kinder im Haus. Momentan liegt die Altersspanne zwischen zwölf und 18 Jahren“, erzählt Deichmann. Betreut werden sie rund um die Uhr. Rund drei Monate dauere die vorübergehende Unterbringung im Durchschnitt. „Manche Jugendlichen bleiben nur zwei Tage da, andere waren weit über drei Monate bei uns“, sagt Sozialpädagoge Baris Caki. Wann und was passiert, entscheide das Jugendamt. Die Einrichtung führt in der Zwischenzeit Gespräche mit den Eltern und der Schule, klärt die Situation, bis klar ist, wo die Jugendlichen künftig unterkommen. „Seit ungefähr zwei Jahren sind wir keine reine Inobhutnahme mehr, heute haben wir auch vier feste Wohnplätze im Haus“, sagt Caki.

Im ersten Lockdown sei kaum eine Veränderung bei den Anfragen zur Inobhutnahme zu spüren gewesen. "Dafür merken wir es jetzt umso mehr im zweiten Lockdown“, erklärt Caki. Die Anzahl der Gefährdungsmeldungen sei im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2019 deutlich gestiegen, bestätigt auch Maike Stürmer-Raudszus aus der Stadtverwaltung. Was auch auf eine detailliertere Statistik im Vergleich zum Vorjahr zurückzuführen sei. So sei die Zahl der Kinder, die aus den Familien genommen werden mussten, von 61 auf 66 Fälle gestiegen.

„Auch die Schulsozialarbeit lag im ersten Lockdown erst einmal brach“, berichtet Deichmann vom dritten Standbein der Jugendhilfe-Stiftung. Trotzdem hätten die dort eingesetzten Sozialarbeiter versucht, den Kontakt zu den Jugendlichen und Kindern weiter zu halten. „Sie durften aber nicht in der Schule sein und auch keine Angebote machen“, sagt die 37-Jährige. Weil Schulen und Kindergärten geschlossen waren und teilweise noch sind, gab es von dort auch keine Informationen zu gefährdeten Jugendlichen. „Wichtig war und ist, dass die Sozialarbeit der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung auch während des Lockdown erreichbar war und über verschiedene Wege in Kontakt zu den Schülern stand“, betont Stürmer-Raudszus.

Auch der Kinderschutzbund in Niedersachsen hat in der Corona-Pandemie ein deutlich gesteigertes Bedürfnis nach Hilfe verzeichnet. So habe es im vergangenen Jahr insgesamt mehr Beratungen als im Jahr zuvor gegeben. Besonders stark gestiegen seien die Online-Beratungen, hatte die Organisation im Februar mitgeteilt. Mehr als 461.000 Kinder und Jugendliche hätten sich mit ihren Sorgen, Ängsten und Nöten an die „Nummer gegen Kummer“ gewandt − telefonisch oder online.

Besonders zu spüren sei die Umstellung für die Jugendlichen und Pädagogen in den ersten acht Wochen gewesen, berichtet Deichmann. Als der Lockdown im vergangenen März bekannt gegeben wurde, habe sich das Team direkt darum gekümmert, alle Jugendlichen anzurufen und wieder in die Einrichtung zu holen. Ohne Murren hätten sich alle an die strikten Regeln gehalten. „Das war bestimmt oft nicht leicht, vor allem wenn man bedenkt, in welcher Lage sie selbst stecken“, betont Caki.

Ausgeweitetes Freizeitangebot

Seit der Ausbreitung des Corona-Virus hat sich im täglichen Ablauf viel verändert. „Natürlich merkt man schon, dass es für die Jugendlichen etwas ganz anderes ist, viel Zeit in der Einrichtung zu verbringen, Homeschooling zu haben und seine Freunde nicht mehr treffen zu können“, sagt Deichmann. Die Pädagogen hätten deswegen versucht, ein vielfältiges Angebot in der Einrichtung wie Kochabende und Sportkurse anzubieten. „Da haben wir auch einfach sehr viel Glück, dass wir ein großes Haus mit einem weitläufigen Garten haben“, führt Caki weiter aus. Viele Neuanschaffungen seien vor allem durch großzügige Spenden möglich gewesen.

Die Jugendlichen dürfen sich in der Einrichtung ohne Maske bewegen. „Sie sind hier schließlich zu Hause. Für das Team ist das etwas anderes, da wir von außen dazu kommen“, sagt Deichmann. Das schaffe allerdings manchmal auch mehr Distanz als nötig. Toll sei vor allem, dass viel Rücksicht auf die älteren Kollegen genommen werde. „Wir sehnen natürlich den Tag entgegen, da auch Sozialpädagogen, die außerhalb von Schulen und Kitas arbeiten, geimpft werden“, betont Deichmann.

Bisher habe es noch keinen Corona-Fall in der Einrichtung gegeben. „Wenn die Kids neu zu uns kommen, müssen sie erst in einen Quarantäne-Korridor ziehen, bis ihr Corona-Testergebnis da ist“, sagt Caki. Das sei natürlich weder für den Betroffenen noch für die Betreuer schön. Deswegen hoffen die Pädagogen nun auf die Erleichterung durch Schnelltests. „Eine Frage ist natürlich, wie diese dann bezahlt werden.“

Zur Sache

Schutz statt Angst

Bei Inobhutnahmen werden gefährdete Kinder oder Jugendliche kurzerhand aus ihrer leiblichen Familie herausgeholt. Oftmals melden die Schulen der Kinder einen solchen Fall ans Jugendamt. Was dann genau passiert, entscheidet dann das Amt. Dazu nimmt ein Sachverständiger unter anderem Kontakt mit den Eltern auf und versucht, die Situation zu klären. Das heißt allerdings nicht, dass jeder Verdachtsfall direkt zu einer Inobhutnahme führt. Ambulante Hilfe, Erziehungsbeistand – der Handlungsspielraum ist groß. Nur wenn das Jugendamt das Wohl des Kindes als so gravierend gefährdet sieht, dass das Kind nicht mehr zu Hause wohnen kann, wird es in Obhut des Staates genommen. Falls sich die Lage nicht bessert, kann aus einer vorläufigen Inobhutnahme auch ein endgültiger Sorgerechtsentzug werden.