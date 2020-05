Vito und Martina Mandurino bereiten sich auf die Wiedereröffnung des "Da Mimmo" vor - wobei sie nicht erwarten, dass sich das Geschäft rechnet. Die Auflagen sind hoch, so werden Tische vorerst kahl und undekoriert bleiben, zudem dürfen nur 50 Prozent der Tische belegt sein. (INGO MÖLLERS)

Delmenhorst. Restaurants und Cafés dürfen ab diesem Montag, 11. Mai, wieder Gäste empfangen. Gute Nachrichten also für Gastronomen – das zumindest möchte man meinen, doch diese sehen die Öffnung mit gemischten Gefühlen. Aus verschiedenen Gründen.

„Es war ein ziemlicher Schock, als wir von jetzt auf gleich schließen mussten“, erinnert sich Martina Mandurino, an die Schließung vor einigen Wochen. Die Gastronomin betreibt gemeinsam mit ihrem Mann das italienische Restaurant Da Mimmo. „Wir hatten keine Möglichkeit, uns auf so eine Situation vorzubereiten.“ Als Folge der Schließung entschieden sie sich, den Außer-Haus-Service auszubauen, der zum Schluss auch recht gut angelaufen sei. „Das ist natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein“, betont die Gastronomin. Ähnlich empfindet sie die Wiedereröffnung des Da Mimmo. „Wir sehen der Öffnung mit gemischten Gefühlen entgegen. Natürlich freuen wir uns sehr auf unsere Gäste, aber aus wirtschaftlicher Sicht wird es sich wohl nicht lohnen“, befürchtet sie. Denn die Öffnung gehe mit steigenden Kosten für Personal und Betrieb einher, während die vielen Auflagen die Wiederaufnahme des gastronomischen Betriebs ökonomisch kaum lohnenswert machen.

So dürfen die Lokale nur zu 50 Prozent belegt werden, auch um den Sicherheitsabstand wahren zu können. Tische dürfen nicht eingedeckt werden, die Gäste müssen den Laden mit Mundschutz betreten und verlassen, dürfen diesen nur am Tisch ablegen – und selbst die Ausgabe der Speisekarten ist untersagt. Auch im Da Mimmo werden deswegen Einwegkarten, die die Gäste im Anschluss mitnehmen können, ausgegeben. Zusätzlich muss auch das Personal mit Mundschutz arbeiten, Tische und Stühle werden nach jeder Nutzung desinfiziert. „Auch das ist ein enormer Kostenaufwand“, kritisiert Mandurino. „Wir müssen Mundschutz, Einweghandschuhe und Desinfektionsmittel anschaffen, die im Moment sehr teuer verkauft werden, und Einwegspeisekarten anfertigen.“ Außerdem seien die konkreten Auflagen seitens des Landesministeriums auch wenige Tage vor der Öffnung nicht klar. Vieles liege hier also noch im Argen.

Die Restriktionen würden dazu führen, dass sich viele Gastronomen gegen die Öffnung ihrer Lokale entscheiden, weiß Bernd Schierenbeck, Inhaber der gleichnamigen Gastronomie, die für ihre gutbürgerliche Küche bekannt ist. Er hat in den vergangen drei Wochen jeweils von Freitag bis Sonntag einen Außer-Haus-Service angeboten, der gut bei den Gästen ankam und auch weiterhin bestehen soll. Ob es eine Wiedereröffnung geben wird, steht hingegen noch nicht fest. „Wir leben von großen Gruppen. Hochzeiten, Geburtstagen, Firmenfeiern, all das fällt weg“, erzählt er. Außerdem müsse man sich fragen, ob die Gäste überhaupt kommen wollen. „Es ist ja auch die Atmosphäre, die den Gästen ein schönes, heimeliges Gefühl geben soll. Jetzt würden sie wie in einer Kantine, an einem kahlen Tisch sitzen, auf dem nicht einmal ein Salzstreuer stehen darf.“

Unpraktikable Staatshilfen

Aus finanzieller Sicht sei es für viele besser, weiterhin auszuharren, auch weil staatliche Hilfen oft nicht praktikabel seien. Das Personal der Gastronomie Schierenbeck befindet sich derzeit, wie in so vielen anderen Betrieben, in Kurzarbeit. „Sobald ich meine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückhole, muss das Gehalt in vollem Umfang vom Betrieb gezahlt werden“, erklärt Schierenbeck. Das sei unter normalen Umständen kein Problem, momentan jedoch kaum zu bewältigen. „Meine Idee wäre es, dass das Personal weiterhin Kurzarbeitergeld erhält und die 60 Prozent Leistung erst einmal im Betrieb abarbeitet. Wenn dann mehr Arbeit geleistet wurde, kann der Betrieb den Rest aufstocken“, erläutert er. „Das wäre eine enorme Erleichterung für alle Gastronomie-Betreiber.“

In jedem Fall müssten weitere unterstützende Maßnahmen vonseiten des Staates erfolgen, findet auch Mandurino. „Es sollte ein offenes Ohr für alle Unternehmer geben, auch für kleine und mittelständige“, sagt sie. Diese Hilfen sollten dann auch zeitnah greifen. Dass das nicht immer der Fall ist, musste neben Mandurino auch Mehmet Baz, der seit 30 Jahren einen kleinen Betrieb mit türkischer Küche an der Bahnhofstraße betreibt, feststellen. Beide Restaurantbetreiber haben trotz mehrfacher Anträge noch keine Soforthilfe erhalten. Baz hat sich nun an den Landtagsabgeordneten Deniz Kurku gewandt, der sich der Sache angenommen hat. „Wir sind finanziell an unserer Grenze. Ich habe den ersten Antrag Ende März gestellt, bisher ist leider nichts passiert“, berichtet der Gastronom. Nun hofft er auf eine schnelle Bearbeitung. „Mein Geschäft ist sehr klein, wir haben nur wenige Tische. Ohne die Unterstützung kann ich meine Kosten, die ja weiterlaufen, nicht mehr bezahlen“, sagt Baz.

Schließung produktiv genutzt

Es sind viele Herausforderungen, denen Gastronomen derzeit gegenüberstehen. Markus Jakob, Inhaber des Steinhaus' und des Lou's, hat dennoch versucht, das Beste daraus zu machen. Die Zeit der Schließung hat er produktiv gestaltet. „Wir haben die Zeit für Reparaturen und Umgestaltungen genutzt, aber auch in Richtung Zukunft vorgearbeitet“, erzählt Jakob. So wurde schon jetzt fleißig an neuen Menüs und Getränkeideen getüftelt. Die Restaurants wurden, den bekannten Auflagen folgend, umstrukturiert. „Wir haben versucht, Kapazitäten zu schaffen, die Sinn machen. Natürlich wird sich die Wiederaufnahme des Betriebs unter diesen Umständen kaum rechnen“, das sei auch ihm klar. Was vor allem für sein jüngeres Geschäft, das Lou's, das er erst vor einem Dreivierteljahr eröffnet hat, ein Problem. „Das Lou's ist noch lange nicht so gefestigt wie das Steinhaus. Es ist noch ein Start-up, das jetzt schon bankrott wäre, wenn ich es nicht aus eigener Hand finanzieren würde“, sagt Jakob. Die Schließung zu verlängern, kommt für den Unternehmer nicht infrage. „Ich will meine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückholen.“

Geschäftsführer Markus Jakob will seine Restaurants, wie das Lou's in der Graft, unbedingt wieder öffnen. Das Team mit Vanessa Wilk wurde dafür eigens geschult, um auf die neue Situation gut vorbereitet zu sein. (INGO MÖLLERS)

Von den Gästen wünscht er sich vor allem Vertrauen. „Der verantwortungsvolle Umgang mit den hygienischen Vorschriften steht bei uns an erster Stelle. Die Mitarbeiter sind gut geschult und werden immer wieder auf den neusten Stand gebracht“, betont Jakob. Doch auch die Gäste müssen die Regeln annehmen und sich daran halten. Zu den Auflagen gehört unter anderen nämlich das Führen von Gäste-Listen, die auch Anschrift und Telefonnummer abfragt. Eine weitere Auflage ist die Reservierungspflicht: „Ohne Reservierung können wir keine Gäste bedienen. Das soll verhindern, dass sich Schlangen vor dem Geschäft bilden, während wir die Gäste zu ihren Tischen führen“, erklärt der Gastronom. Das heiße aber nicht, dass niemand spontan kommen könnte. „Wir sind zu unseren Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. Ansonsten können Reservierungen per Mail aufgegeben werden. Wir bearbeiten die Anfragen sehr schnell, sodass man kurzfristig kommen kann.“