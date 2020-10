Ingrid Rudolph und Willi B. Werk halten die Tradition bei Zigarren Berndt hoch und sehen für das Geschäft neue Perspektiven. (TAMMO ERNST)

Als sich Willi B. Werk vor rund neun Jahren zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ingrid Rudolph entschloss, das Geschäft ihres Urgroßvaters zu leiten, waren für ihn zwei Dinge wichtig: Der im Jahr 1900 als „Zigarren Berndt“ gegründete Laden an der Bahnhofstraße sollte seine Tradition bewahren und zu einem Treffpunkt für Genießer werden. Gewisse Modernisierungen am Interieur wichen dafür dem Charme alter Mahagoni-Optik. So wurde der Verkaufstresen wieder in seinen ursprünglichen Zustand versetzt, mit kunstgeschmiedeter Taschenablage und großzügigen Glaselementen. Willi B. Werk ist Diplom-Chemiker, mit Mitte 50 wollte er aber gerne noch einmal neu anfangen. „Bei meinem letzten Vortrag im Landwirtschaftsministerium in Neu Delhi habe ich zu den indischen Kollegen gesagt, wer mich wieder sehen möchte, möge nach Delmenhorst kommen“, erzählt der 64-Jährige.

Genuss geht über Tabak hinaus

Am 1. Oktober vor 120 Jahren hatte der Zigarrenmacher Bruno Berndt den Tabakhandel am heutigen Standort gegründet. Das Geschäft blieb bis heute in Familienbesitz. „Bis 1999 wurde ausschließlich mit Rauchwaren gehandelt“, erzählt Willi B. Werk. Erst mit Beginn dieses Jahrtausends kamen Zeitungen, Zeitschriften und die Lottoannahme hinzu. Als zehn Jahre später ein neuer Pächter gesucht wurde, hätten sich für die Ladenfläche nur branchenfremde Sortimente angeboten. Willi B. Werk wollte aber eine Fortsetzung im Sinne des Firmengründers. Weil das Rauchen nur eine Möglichkeit ist, Genuss zu erleben, erweiterte Werk das Geschäft um zum Tabakhandel verwandte Waren. Bei der Auswahl will Werk immer regionale Anbieter bevorzugen. So gibt es bei „Zigarren Berndt“ als rauchfreie Genussmittel Teesorten von der 1954 in Bremen gegründeten Handelsgesellschaft Kassiopeia, Kaffee wird bei der ebenfalls in der Hansestadt ansässigen Rösterei Münchhausen bezogen. Zum Umfeld passen auch Whisky, Rum und Gin. Die Bremer Brennerei Güldenhaus war wie ein Kindergarten für Willi B. Werk, da sein Vater dort als Betriebsleiter und Prokurist tätig war. Sein Vater hat dort unter anderem auch Whisky produziert. „Von dort kamen einst rund 70 Sorten verschiedenster Brände und Weine, so auch der Bremer Eiswettwein“, erinnert sich Werk.

Werk hat auch eine Verbindung zur schwedischen Brennerei Mackmyra aufgebaut, und gemeinsam wurden bereits mehrere Whisky Tastings in Delmenhorst organisiert. „Zurzeit bereite ich gerade ein Online-Tasting vor“, erzählt Werk, da seine Genießer-Abende im City-Hotel oder im Hotel Thomsen leider gerade coronabedingt auf Eis liegen. Beim kommenden Online Zigarren Tasting wird es sich um ein sogenanntes Fuma Tasting handeln, bei dieser Art von Tastings werden die unterschiedlichen Tabake einer Zigarre, wie Deckblatt, Umblatt und Fillers, separat verkostet.

Ein anderes Genussmittel, dem Willi B. Werk große Bedeutung zumisst, sind die Süßwaren. Regional hergestellt werden seine „Delmenhorster Bonschen“, die er eigens in den Wappenfarben Delmenhorsts produzieren lässt. Ergänzt wird das Angebot von „Graf Gerds Goldstücken“, und saisonal werden noch „Delmenhorster Kartoffeln“ über den Tresen gereicht. „Mancher wundert sich über den Kilopreis der neuen Ernte“, schmunzelt Willi B. Werk und zeigt auf die kleine Größe seiner Kartoffelspezialität aus Marzipan.

Als überzeugter Delmenhorster hat Willi B. Werk auch Souvenirartikel in sein Sortiment aufgenommen. Das reicht vom Fingerhut mit Delmenhorst-Wappen über Schlüsselanhänger, Flaschenöffner und Kaffeebecher. „Tabakwaren bleiben aber unser Schwerpunkt“, sagt Werk. Von edlen Zigarren über Pfeifen-, Schnupf- und Kautabake bis zu Wasserpfeifen und entsprechendem Zubehör bietet er ein breites Sortiment an. „Wir haben neben Delmenhorster auch viele Kunden, die extra aus Oldenburg und dem Umland zu uns kommen.“ Als Neuerung plant Werk die Einrichtung eines begehbaren Humidors, in diesem Zigarrenraum könne er die Waren noch besser präsentieren.

Beratung ist Willi B. Werk besonders wichtig: „Unsere Kunden sollen sich bei uns wohlfühlen, wir beraten jeden individuell.“ Dementsprechend nehmen er und seine Mitarbeitenden sich viel Zeit für die Beratung. „Sollte ein gewünschter Tabak oder ein anderes Produkt nicht im Regal sein, wird es neu aufgenommen“, sagt Werk.

Auch wenn Willi B. Werk Traditionen sehr schätzt, so geht er auch mit der Zeit. „Natürlich ist an uns auch der Trend nicht vorbeigegangen, dass der Handel mit E-Zigaretten stetig steigt“, sagt er. So werden bei ihm seit acht Jahren Produkte aus allen Bereichen angeboten, vom Einwegmodell bis hin zu Selbstwicklern und Individuallösungen sowie Tabakerhitzern. Hinzu kommen alle Arten von Zubehör und Ersatzteilen und über 800 verschiedene Liquide und Aromen.