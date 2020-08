Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntagnachmittag im Rosenweg ein geparktes Fahrzeug beschädigt und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt. Laut Polizeibericht haben Zeugen den Verursacher gegen 15.45 Uhr dabei beobachtet, wie er in seinen Wagen einstieg und dabei seine Fahrzeugtür gegen das geparkte Auto, einen grauen VW, schlug. Nachdem er kurz nachgesehen hatte, fuhr der Mann davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern, den die Beamten auf circa 500 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 44 31 / 94 11 15 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.