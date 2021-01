Unfall auf Bergedorfer Straße

Geparktes Auto übersehen

Jochen Brünner

Ein 84-jähriger Autofahrer hat am Montagnachmittag auf der Bergedorfer Straße in Ganderkesee ein am Straßenrand geparktes Auto übersehen. Bei der Kollsion entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.