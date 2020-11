Die Verhandlungen finden nur noch in Gerichtssälen statt, die einen Mindestabstand von anderthalb Metern gewährleisten. (Fotos: INGO MÖLLERS)

Immer mehr Menschen infizieren sich derzeit mit dem Coronavirus. Auch Institutionen wie das Delmenhorster Amtsgericht sehen die Auswirkungen der Pandemie auf die Raumplanung. Denn Raum ist wegen der coronabedingten Auflagen Mangelware, gerade weil für die Gerichte und Behörden weiterhin der reguläre Dienstbetrieb gilt. Eine Herausforderung sind die Corona-Schutzregeln. Auch weil diese auf die terminliche Gestaltung der Prozesse oftmals Auswirkung haben.

„Einen ‚normalen‘ Sitzungsbetrieb gibt es momentan nicht“, erklärt Thomas Spille, Geschäftsleiter des Amtsgerichts. Insbesondere der Sitzungsbetrieb sei zeitlich großzügiger getaktet. Alle Termine stünden unter dem Einfluss der Corona-Pandemie, und deswegen sei es auch so wichtig, für Schutzmaßnahmen zu sorgen, betont Spille. Zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus würden die Verhandlungen und Anhörungen momentan in Sälen und Räumen stattfinden, die ausreichend groß sind und einen Mindestabstand von anderthalb Metern gewährleisten. Hierfür wurde sogar die Bestuhlung in den Sälen reduziert, sodass nun deutlich weniger Besucher an den öffentlichen Sitzungen teilnehmen können.

Für die Verhandlung eines mutmaßlichen Erpressungsdelikts in der vergangenen Woche planten die Verantwortlichen, den Strafprozess ins Theater „Kleines Haus“ zu verlegen. Der eigene Saal wäre zu klein für die Verhandlung mit drei Angeklagten, hieß es in der Prozessankündigung. Auch in der Vergangenheit musste die Gerichtsverwaltung schon mehrere Male auf andere städtische Räume ausweichen.

Selbst im größten Sitzungssaal des Amtsgerichts sind die Möglichkeiten für Verhandlungen sehr begrenzt. Der Saal im Haus an der Bismarckstraße sei während der Pandemie wegen der coronabedingten Abstandsregeln für höchstens zwölf Personen ausgelegt. Ein Großteil der Bestuhlung wurde deswegen gesperrt. Für einen Fall wie diesen sei das einfach zu klein. Zu den drei Angeklagten und ihren Anwälten kämen nämlich noch Richter, Schöffen, Zeugen, Sachverständige, Staatsanwälte und Protokollführer.

Normalerweise werde der Saal momentan nur für Prozesse mit einem Angeklagten genutzt. Wenn besondere Sachverständige, Dolmetscher oder Besucher hinzukämen, werde der Platz – aktuell zwei Stühle – schon knapp. Auch Besucher müssten bei den Berechnungen mit einbezogen werden, wenn es sich um eine öffentliche Verhandlung handele.

Das Kleine Haus war als Alternative zum Saal im Amtsgericht nicht besonders geeignet. Aufgrund der defekten Belüftungsanlage wurde der Prozess am vergangenen Donnerstag kurzfristig auf einen unbestimmten Termin an einen noch nicht festgelegten Ort verschoben. „Eine Nutzung war nicht möglich, da die defekte Belüftungsanlage starke Einschränkungen verursacht hätte“, sagt der Geschäftsleiter. Die Verhandlungen hätten in diesem Rahmen nur eine gewisse Zeit dauern dürfen. Zudem sei das Bühnenpersonal des Kleinen Hauses zur Unterstützung in einem anderen Fachbereich der Stadtverwaltung eingesetzt worden. Die Markthalle – wie von der Verwaltung angeboten – war für den zuständigen Richter keine Alternative. "Die Platzkapazität war nach seiner Aussage nicht ausreichend“, erklärt Corona-Krisenstabsleiter Rudolf Mattern.

Für Termine, die aufgrund der Personenanzahl in den altbekannten Sälen im Gericht stattfinden können, wurde seit Anfang der Pandemie für weitreichende Hygienemaßnahmen gesorgt. „Neben der Wahrung der Kontaktbeschränkungen und dem Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung stellen wir Schutzausrüstung wie Handdesinfektionsmittel zur Verfügung“, sagt Spille. Auch die weitere Entwicklung des Infektionsgeschehens mit dem Coronavirus werde dabei stets beobachtet. Natürlich spielten dabei alle Besucher eine große Rolle. Denn neben den AHA-Regeln – Abstand halten, Hygiene und Alltagsmaske – sei auch das regelmäßige Lüften maßgeblich.

„Die Sitzungssäle als auch die Arbeitsplätze werden entsprechend ausgestattet“, sagt Spille. Transparente Schutzwände sowie Gesichtsvisiere sollen so die Mitarbeiter und Besucher vor weiteren Infektionen schützen. Daneben desinfizieren die Zuständigen alle Kontaktflächen in den Sitzungssälen nach jeder Sitzung.

Zur Vermeidung der weiteren Ausbreitung des Coronavirus werden Rechtsuchende weiterhin gebeten, persönliche Besuche im Gericht auf ein Minimum zu beschränken, heißt es im Hygienekonzept des Amtsgerichts. Viele Anliegen können auch schriftlich, telefonisch oder per Fax vorgetragen werden. Besucher müssen bei Betreten des Gebäudes ein Kontaktformular ausfüllen. So soll eine bessere Nachverfolgung von Infektionsketten ermöglicht werden.

In Zukunft soll es vermehrt zu Prozessen in anderen Sälen kommen. Das Gericht bemühe sich um weitere Ausweichmöglichkeiten. „Es hat sich auch schon eine sehr gute Alternative im Bezirk des Amtsgerichts Delmenhorst für große Verhandlungstermine eröffnet“, erklärt Spille. Eine mündliche Zusage sei sogar bereits erteilt.