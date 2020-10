Hatten. Es war schon eine besonders schmutzige Geschichte, die sich 2016 in der Hatter SPD abspielte. Auf dem Internetportal poppen.de war ein vermeintliches Profil der damaligen Hatter SPD-Ratsabgeordneten Katja Radvan aufgetaucht. Offenbar angelegt von ihrem ehemaligen Parteigenossen Oliver Toth, damals erster Vorsitzender des SPD Ortsvereins. Nachdem ein Strafverfahren gegen Toth gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von 2000 Euro eingestellt worden war, ging es nun um die zivilrechtliche Auseinandersetzung.

Radvan, die für Die Linke auch im Kreistag des Landkreises Oldenburg sitzt, hatte Oliver Toth auf ein Schmerzensgeld in Höhe von 10 000 Euro verklagt. Sie gab an, durch das Bekanntwerden dieses Sexaccounts in der Öffentlichkeit als Objekt sexueller Begierden dargestellt worden zu sein. Sie sei einer längerfristigen Ausgrenzung in der Partei und den Ratsgremien ausgesetzt gewesen und sei öffentlich bloß gestellt worden. Durch die Ereignisse hätten sich Schlafstörungen, Angstzustände, depressive Reaktionen und Existenzängste entwickelt.

Das Zivilverfahren fand jetzt vor dem Landgericht Oldenburg statt. Und die drei Richter sahen es als erwiesen an, dass Toth dieses Profil mit dem Foto Radvans angelegt und auch darüber kommuniziert hatte. Toth wurde verurteilt, an Radvan ein Schmerzensgeld in Höhe von 5000 Euro zuzüglich fünf Prozent Zinsen seit dem 18. August 2016 zu zahlen.

Das Profil mit dem Namen „kara26209“ mit einem Foto Radvans war im August 2016 auf poppen.de veröffentlicht worden. Es war nur für eine Woche in der geschlossenen Gruppe zu sehen und wurde in dieser Zeit mindestens 507-mal angeklickt. Zudem wurden 75 Nachrichten an die vermeintliche Inhaberin des Profils geschickt, von denen zwölf beantwortet wurden. Katja Radvan stellte am 25. August 2016 Strafanzeige, das Profil wurde danach gelöscht und war nicht mehr aufrufbar.

Oliver Toth selbst unterhielt von 2006 bis April 2014 unter dem Profilnamen „olliol73“ ein eigenes Profil auf poppen.de. Außerdem von August 2013 bis 9. September 2016 eine zweite kostenpflichtige Mitgliedschaft bei dem Anbieter unter dem Profilnamen „Oldenburg_1973“. Nach der Strafanzeige Radvans kam es am 24. November 2016 zu einer Hausdurchsuchung bei Oliver Toth, die allerdings keine belastenden Erkenntnisse ergab.

Bereits im Strafverfahren hatte Toth angegeben, die beiden Accounts bei poppen.de aus dienstlichen Gründen zu betreiben. Toth war zum Zeitpunkt der Tat bei der Steuerfahndung beschäftigt und erklärte, die Profile für Recherchen zu illegalen gewerblichen Angeboten auf dem Gebiet sexueller Dienstleistungen zu nutzen. Dies sei mit Wissen und Wollen seines Dienstherren geschehen. Die Accounts und auch die Login-Daten seien auch einzelnen Kollegen bekannt gewesen.

Aufgrund der Auswertungen der Nutzerprofile waren die Richter am Landgericht Oldenburg jedoch überzeugt, dass Oliver Toth das Profil mit dem Foto und den Daten Katja Radvans angelegt hatte. „Der Beklagte ist für die Erstellung und Unterhaltung des Profils ‚kara26209‘ bei poppen.de als Täter verantwortlich“, heißt es in der Urteilsbegründung des Landgerichts. Die Datenauswertung hatte ergeben, dass durch ihn eine aktive Nutzung an vier verschiedenen Zeitpunkten an drei Tagen erfolgte. Toth habe dies zwar bestritten, vermochte jedoch diese ihn belastende Vermutung nicht zu widerlegen. Vielmehr seien an den betreffenden Tagen sowohl das Profil „kara26209“ als auch Toths Profil „Oldenburg_1973“ von jeweils identischen IP-Adressen genutzt worden. Für die Kammer reichte dies zur Verurteilung Oliver Toths.