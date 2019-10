Gerold Heidberg. (Möllers)

Delmenhorst. Als Gerold Heidberg 2011 der Ratspolitik den Rücken kehrte, da fiel ihm der Abschied vielleicht leichter, als er es selbst erwartet hatte. In seiner letzten Periode als Ratsherr hatte sich der Ton in der Politik verändert. Nicht zum Positiven. „Ich bedaure, wie der persönliche Umgang miteinander war und wie die Zuverlässigkeit nachgelassen hat“, erzählte Heidberg damals im Gespräch mit dem DELMENHORSTER KURIER. Er war noch ein Politiker aus einer anderen Generation, ein verlässlicher Ein-Mann-ein-Wort-Typ. Am vergangenen Sonntag ist Heidberg im Alter von 82 Jahren gestorben.

Heidberg hatte in seiner langen kommunalpolitischen Karriere zwar mehrere politische Heimaten, aber im Grunde war er im Rat vor allem die Stimme der Adelheider. 1976 zog er das erste Mal in das oberste politische Gremium der Stadt ein, für die FDP, deren Fraktion er bis zum 4. Oktober 1989 angehörte. Die FDP hatte gegen Heidberg ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet, weil dieser angeblich bei der CDU hospitieren wollte. Was die CDU bestritt. Vielmehr dürfte das Verfahren eher Ausdruck eines Disputs zwischen Heidberg und dem damaligen FDP-Chef Claus Hübscher gewesen sein. Heidberg kam mit dem Austritt dem Verfahren zuvor. Zwei Jahre saß er als fraktionsloses Mitglied im Rat, dann schloss er sich der UAD an, deren Fraktionsvorsitzender er von 1996 bis 2011 war. Im Dezember 2011 wurde Heidberg zum Ehrenratsherrn ernannt. Schon im Oktober 1997 wurde ihm das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit galten dem städtischen Krankenhaus, dem Wirtschaftsleben sowie der Schul- und Sportpolitik. Darüber hinaus saß Heidberg für mehr als 15 Jahre im Aufsichtsrat der GSG.