Qualitätskontrolle wird bei Grützmacher Industrietechnik groß geschrieben – vor allem, wenn die Maschine neu ist. Deshalb misst Mitarbeiter Andrej Slobodenyuk ganz genau nach. (Ingo Möllers)

Wer einmal eine echte Krise durchlebt hat, hat gute Chancen, gestärkt daraus hervorzugehen. Bei der Familie Grützmacher war das so. Und sie weiß, was eine waschechte Krise ist – eine Weltwirtschaftskrise, um genau zu sein. Doch inzwischen ist die Firma Grützmacher Industrietechnik ein gesunder, gar aufstrebender Betrieb.

Als Garagenbetrieb startete Artur Grützmacher 1969 mit seinem Kleinbetrieb namens Artur Grützmacher Maschinenbau in die Selbstständigkeit. Lohnfertigung und Sondermaschinen waren seine Tätigkeitsfelder. „Das hat sich nach und nach weiterentwickelt, sodass der Betrieb dann an die Hasberger Straße umgezogen ist, wo er sich heute noch befindet“, erzählt dessen Sohn Axel Grützmacher. Über die Jahre ist der Betrieb immer weiter gewachsen, und das sieht man den Gebäuden auch an: Hier wurde angebaut, dort wurde etwas hinzugefügt, und da wurde mehr Platz geschaffen.

Für Axel Grützmacher war eigentlich immer klar, dass er das elterliche Unternehmen einmal übernehmen würde: „Ich habe hier gelernt und war von Grund auf in dem Betrieb drin“, sagt er. Und auch für seine Frau, die er 1990 heiratete, war schnell selbstverständlich, dass sie ein Teil der Firma werden würde. „Sie hat anfangs meine Mutter in der Verwaltung unterstützt, die ja auch von Anfang an hier mitgearbeitet hat“, erzählt Axel Grützmacher. Heute sind er und seine Frau das Geschäftsführungsteam des Familienbetriebs. Und Tochter Rebecca unterstützt ihre Eltern bereits als Assistentin.

Auftragseinbruch im Jahr 2008

Doch bis zu dem glänzenden Porträt dieser Tage war es mitunter ein steiniger Weg. 2004 übernahm Axel Grützmacher gemeinsam mit seinem Bruder Guido den Betrieb als Grützmacher Maschinenbau – die Eltern gingen in den wohlverdienten Ruhestand. Doch schon kurz darauf, im Jahr 2008, wurde das Unternehmen von der Wirtschaftskrise erfasst und mitgerissen. „Innerhalb weniger Tage hatten wir einen Auftragseinbruch von 50 Prozent, kurz darauf waren es schon 70 Prozent“, erinnert sich Grützmacher und klingt noch immer schockiert. „Durch die Bank weg haben wir nur noch Stornierungen bekommen. Wäre unsere Kasse damals nicht so gut gefüllt gewesen, wäre das gar nicht so lange gut gegangen“, fügt er hinzu.

Irgendwann ging es dann nicht mehr gut. Grützmacher musste Insolvenz anmelden – „natürlich in der Hoffnung und mit dem Ziel, dass es irgendwann wieder weiter geht“, sagt der Geschäftsführer. Aber eine Insolvenz ist zuweilen auch immer ein Glückspiel. Vieles hängt davon ab, welche Ziele der Insolvenzverwalter verfolgt. „Wir hatten einen Insolvenzverwalter, der ein Interesse an einer Fortführung des Betriebs hatte. Und 2015 war es dann soweit: Da konnten wir uns aus der Insolvenz herauskaufen“, berichtet Axel Grützmacher. Grützmacher Industrietechnik konnte in die Geschäftstätigkeit einsteigen. Und die Firma ist gestärkt aus der Krise hervorgegangen. „In den vergangenen vier Jahren haben wir ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und unsere Umsätze stetig gesteigert“, sagt Axel Grützmacher.

Auf einer Büro- und Produktionsfläche von 1650 Quadratmetern werden vier Hauptgeschäftsfelder bearbeitet. Da ist zum einen die Lohnfertigung, in der Teile für andere Unternehmen gefertigt werden. Zum anderen gibt es die Sondertechnik, oder wie Axel Grützmacher es beschreibt: „Das ist alles, was man nicht von der Stange bekommt. Manchmal gibt es für die Teile nicht einmal Zeichnungen. In dem Bereich ist viel Beratung nötig.“ Hinzu kommen noch die Bereiche Holzbearbeitung und Verschleißteile. Letztere sind „hochkomplizierte Teile“, wie der Geschäftsführer sagt.

Die Kundschaft befindet sich in der gesamten Bundesrepublik – sogar eher im weiteren Umkreis als in der nahen Umgebung. „Wir beliefern alles vom kleinen Handwerksbetrieb bis zum Großkonzern – und aus allen Branchen. Nur die Luftfahrt und die Automobilindustrie bedienen wir nicht“, sagt Axel Grützmacher.

Der Betrieb ist bodenständig, das ist den Grützmachers wichtig. Und das sieht man schon am Online-Auftritt: „Man soll sehen, was hinter dem Betrieb steckt. Wir zeigen nicht mehr als wir sind, aber was wir sind, das wollen wir schon zeigen“, sagt Axel Grützmacher. Das Unternehmen ist noch kleiner als im Jahr 2008, aber bereits gewachsen. Mit 20 Mitarbeitern startete es 2015 neu durch, inzwischen sind es 30. Dazu gehören auch eigene Auszubildende. „Richtig gutes Fachpersonal mit ein paar Jährchen Berufserfahrung zu finden, ist wirklich schwierig“, sagt der Geschäftsführer, „deshalb übernehmen wir unsere Auszubildenden sehr gerne. Und wir bilden unser Personal auch ständig fort.“

Inzwischen geht es Grützmacher Industrietechnik so gut, dass eine Vollauslastung zu verzeichnen ist. Seit Kurzem mussten sogar für einen begrenzten Zeitraum Doppelschichten eingeführt werden. Möglicherweise hat der Erfolg mit der niedrigen Reklamationsquote zu tun. Die liegt laut Grützmacher bei einem halben bis einem Prozent. „Fehlerfrei geht nicht, hier arbeiten schließlich Menschen. Aber meistens handelt es sich um Kleinigkeiten, die nachgearbeitet werden können“, erzählt er. Wobei Produktionsfehler nur ein Drittel der Reklamationen ausmachen. „Ein Drittel sind Transportschäden, und das letzte Drittel sind Fehler in der Oberflächenbehandlung, die wir nicht selbst machen“, erklärt Grützmacher.

Sein Wunsch für die Zukunft ist „ein gesundes Wachstum in überschaubaren Schritten“, wie er es formuliert. „Wir sind ja ein gebranntes Kind und sehr wachsam“, fügt er hinzu. Bei diesem gesunden Wachstum dürfte eine Förderung vom Land Niedersachsen zur Erweiterung der bestehenden Betriebsstätte sehr behilflich sein, die das Unternehmen nun bewilligt bekommen hat. „Es war ein Investitionsvolumen von 500 000 Euro geplant. Davon wollten wir drei neue Maschinen kaufen“, sagt Grützmacher. Zwei sind bereits angeschafft worden. „Welche Maschine wir noch kaufen, hängt von den künftigen Aufträgen und Projekten ab“, ergänzt er. Und noch etwas ist ihm wichtig: „Dass wir das überhaupt machen konnten, haben wir auch der Delmenhorster Wirtschaftsförderung zu verdanken. Dort war man sehr bemüht. Wir wurden bei der Antragstellung toll unterstützt, und wir haben bei allen Fragen immer hilfreiche Antworten bekommen.“