Der Stenumer Frank Lenk will im September 2021 bei der Bürgermeisterwahl in Ganderkesee als Einzelbewerber antreten. Für den Kommunikationsexperten gehört Kommunikation zu den "Schlüsselqualifikationen des Amtes". (Christina Kuhaupt)

Nachdem der FDP-Ortsverband Ganderkesee in der vergangenen Woche Bäder-Chef Henry Peukert als Kandidaten für die Bürgermeisterwahl 2021 präsentiert hat, formieren sich nun allmählich auch die Mitbewerber. SPD und Grüne werden im Laufe der Woche den Juristen Udo Heinen als gemeinsamen Kandidaten vorstellen. Und der Stenumer Kommunikationsprofi Frank Lenk hat angekündigt, dass er als parteiloser Einzelbewerber ins Rennen gehen will.

„Ich bin auf unterschiedlichen Ebenen angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte, dann hat sich der Gedanke eingepflanzt, es haben sich Bilder im Kopf entwickelt, und wenn mich Sachen anfliegen, dann passiert auch was“, erklärt der 61-Jährige. Seine politischen Schwerpunkte sieht Lenk in den „klassischen Themen“ Bildung, Kita und Infrastruktur, aber auch den Klimaschutz und den Tourismus würde er in der Gemeinde gern vorantreiben.

„Ich lebe seit etwa 20 Jahren in Stenum, vor neun Jahren habe ich in der Mühle Lütje Anja meine Frau Birgit geheiratet“, erzählt Lenk. „Wir fühlen uns in der Gemeinde sauwohl.“ Dass er in Ganderkesee politisch bislang nicht in Erscheinung getreten ist, habe sich „einfach nicht ergeben“. Der Schwerpunkt seiner Tätigkeiten lag bislang in Bremen. Im vergangenen Jahr fusionierte seine Werbeagentur Lenk Communications mit der Unternehmensberatungsfirma Orbitak. Ehrenamtlich engagiert er sich unter anderem im Beirat des Landesfeuerwehrverbandes Bremen oder im Vorstand des Bremer Rennvereins. Bekannt in der Region ist Frank Lenk aus seiner Zeit als Fußballtrainer – unter anderem bei TuR Abdin oder der Atlas-Zwischenlösung Eintracht Delmenhorst.

„Alice Gerken hat einen guten, unaufgeregten Job gemacht, und mit dieser Bilanz zurückzutreten, zeugt von Souveränität“, charakterisiert Lenk die aktuelle Amtsinhaberin. Aber ein Wechsel an der Verwaltungsspitze eröffne auch Möglichkeiten für neue, unverbrauchte Gesichter. Was ihm an der bisherigen Verwaltungsspitze gefehlt habe, sei die Kreativität. Deshalb möchte er das Motto „Gestalten statt Verwalten“ ins Zentrum seiner Amtsführung stellen. „Es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen“, skizziert er seinen Ansatz.

Um die Verwaltung zukunftsfähig machen, will er auch auf Modelle aus der Wirtschaft zurückgreifen: „Agiles Arbeiten“ nennt er ein Stichwort – „Open Innovation“ ist ein anderes. Er will eine „Kultur der Offenheit“ und „Kooperation statt Konkurrenzdenken auf allen Ebenen“ propagieren. „Ich möchte eine Brücke bauen zwischen Tradition und Innovation und auch den Jungen eine Stimme geben – rückwärtsgewandt verstehen, aber vorwärtsgewandt leben“, beschreibt Lenk seinen generationenübergreifenden Ansatz.

Er finde die politische Kultur in der Gemeinde sehr angenehm. „Auf diesem Miteinander lässt sich aufbauen“, betont der Kommunikationsprofi, dem sehr wichtig ist, dass er sich als parteiloser Kandidat nicht hinter einer politischen Ideologie versteckt. Außerdem sagt er: „Ich kann Mensch!“ und meint damit, zuzuhören, Menschen mitzunehmen und eine Empathie aufzubauen. Kommunikation gehört für ihn ohnehin zu den „Schlüsselkompetenzen des Amtes“ – auch und vor allem in Krisensituationen.

Zwar verweist Lenk auf „Gespräche mit einzelnen Vertretern der Politik“, die im Hintergrund laufen würden, aber natürlich ist ihm bewusst, dass er die Distanz zu Politik und Verwaltung bis zum Wahltag verringern muss, wenn er eine wirkliche Chance auf den Chefposten im Rathaus haben will. Aber das ist eine Herausforderung, der er sich gern stellen will: „Ich halte die Menschen dieser Gemeinde für so aufgeschlossen, dass sie auch offen sind für Veränderungen“, betont Lenk. In diesem Sinne freue er sich auch darauf, sich etwa auf Wahlpodien inhaltlich mit Henry Peukert und etwaigen anderen Bewerbern auseinanderzusetzen.

Die FDP-Forderung, im Wahlkampf möglichst auf Plakatwerbung zu verzichten, hält er übrigens für eine gute Idee, der er sich voll anschließen kann. Wobei er andererseits schon über Erfahrungen auf großflächigen Plakaten verfügt. So hat er sich zumindest im Rahmen einer Kampagne als Experte für Krisenkommunikation inszeniert. Und die 30 Unterstützerunterschriften, die er für eine Kandidatur benötigt, sollten für einen Kommunikationsprofi wie ihn kein Problem darstellen.

SPD und Grüne: Gemeinsamer Kandidat

Unterdessen haben sich SPD und Bündnis 90/Die Grünen auf einen gemeinsamen Kandidaten verständigt. Sie werden Udo Heinen, bislang Vorsitzender des Grünen-Ortsverbandes Ganderkesee, bei der Wahl am 12. September 2021 ins Rennen schicken, kündigte Grünen-Fraktionschef Volker Schulz-Berendt am Wochenende an. Der 57-jährige Jurist Heinen leitet derzeit das Rechnungsprüfungsamt der Evangelischen Landeskirche Oldenburg. Am Mittwoch wollen die beiden Parteien ihren Kandidaten näher vorstellen.