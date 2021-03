Die Müllsammler aus Vereinen und Initiativen waren zuletzt 2019 im Rahmen der Aufräumaktion "Saubere Landschaft" aktiv. (Ingo Möllers)

Seit 1974 ruft der Landkreis Oldenburg Bürger und Vereine jedes Jahr dazu auf, im Rahmen der Aktion „Saubere Landschaft“ die einzelnen Ortschaften von Müll und Unrat zu befreien, der sich im Laufe des Jahres im öffentlichen Raum angesammelt hat. In diesem Jahr wäre es das zehnte Mal gewesen, das sich auch die Gemeinde Ganderkesee dieser Aktion anschließt. Während sich die Kreisverwaltung schon Mitte Februar dazu entschlossen hat, die Tradition aufgrund der Corona-Pandemie zu unterbrechen, hat nun auch die Gemeindeverwaltung verkündet, in diesem Jahr keinen Müll zu sammeln. „Da die Gesundheit der Bürger für mich ebenfalls höchste Priorität hat, schließe ich mich dieser Absage an“, teilt Bürgermeisterin Alice Gerken mit, verbunden mit dem gleichzeitigen Dank für die Bereitschaft, die Natur und die Wohngebiete in den Bauerschaften sauber zu halten.

„Wir hatten der Gemeinde vorgeschlagen, die Müllsammelaktion coronakonform privat und in Kleingruppen zu organisieren“, erklärt etwa Michael Müller, Vorsitzender des Fuhrenkamp Schutzvereins. „Allerdings hätten wir es gern gesehen, wenn wir auf die Müllsäcke der Gemeinde hätten zurückgreifen können.“ Da dies aber aufgrund der generellen Absage nicht möglich gewesen sei, hätten sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, in diesem Jahr nichts weiter in dieser Hinsicht zu unternehmen. „Wir wollen uns da nicht exponieren“, betont Müller und verweist darauf, dass sich die Aktiven nun darauf konzentriert hätten, in mehreren Arbeitseinsätzen die Sandgrube in Rethorn zu entkusseln.

„Wohin mit dem gesammelten Müll?“ ist auch die Frage, die Bernd Schulte, Vorsitzender des Orts- und Verkehrsvereins Schönemoor umtreibt. Der Verein hatte sich in den vergangenen Jahren immer sehr intensiv in die Aktion „Saubere Landschaft“ eingebracht. Teilweise waren bis zu 70 Aktive in mehreren Kolonnen im Einsatz. „Bereits im vergangenen Jahr hatten wir angedacht, in kleinen Gruppen zu sammeln, aber schon damals hat es Schwierigkeiten mit der Aufstellung des Containers gegeben. Denn da könnten sich die Leute ja unkontrolliert nahe kommen“, schildert Schulte das Problem. Und man könne es den Teilnehmern auch nicht zumuten, den Unrat über einen längeren Zeitraum auf den eigenen Grundstücken zu lagern.

Auf das Problem der Abfallentsorgung verweist auch Gerold Ahlers, Vorsitzender des Orts- und Heimatvereins Ganderkesee. Obwohl sich der Vorstand in diesem Jahr noch nicht konkret mit der Aktion „Saubere Landschaft“ beschäftigt habe, gehe er nicht davon aus, dass Müllsammler unterwegs sein werden. Die Aktiven würden sich anderen Aufgaben, etwa der Pflege des Hügelgrabs oder der Streuobstwiese widmen, die ganzjährig anfallen würden. Wie trotzdem Müll gesammelt werden kann, will ein anderer Ortsverein zeigen – allerdings nicht als Ortsverein, sondern auf rein privater Basis, wie der Vorsitzende betont. Für die Anlieferung habe man eine Vereinbarung mit einem örtlichen Entsorgungsunternehmen getroffen.

Nachdem sich 2019 in der Gemeinde so viele Vereine und Institutionen wie nie zuvor an der Aktion „Saubere Landschaft“ beteiligt hatten – nämlich 22 mit rund 500 Helfern, fiel das gemeinschaftliche Müllsammeln bereits im vergangenen Jahr coronabedingt aus. In der Hoffnung, dass die Pandemie schnell erledigt sein würde, hatte die Gemeindeverwaltung den Aktionszeitraum noch bis Ende August verlängert. Erst im Jahr zuvor hatten Landkreis und Gemeinde ihre Prämien erhöht, von 100 Euro auf 140 oder sogar 170 Euro für große Gruppen.

Insbesondere auch aufgrund der Schließung der Abfallannahmestellen hatte die Bürgermeisterin die Aktion im April 2020 als "wichtiger denn je" erklärt. Sie hoffe, dass es bald wieder möglich sein werde, mit dem Aufräumen zu starten. "Notfalls mit strengen Sicherheitsbestimmungen und ohne anschließendes geselliges Beisammensein", erklärte sie damals. Nun heißt es: „Ich hoffe sehr, dass die von Bund und Ländern getroffenen Maßnahmen, insbesondere die Impfungen, möglichst bald für eine Entspannung der Situation sorgen, sodass im Jahr 2022 wieder eine Aktion ,Saubere Landschaft‘ durchgeführt und unsere Gemeinde von Müll und Unrat befreit werden kann."