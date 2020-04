Der Aktionskreis "Würdiges Leben und Arbeiten Großenkneten ist überzeugt, dass Erntehelfer im Zweifel auch mit Krankheitssymptomen zur Arbeit gehen. Der Landkreis setzt unter anderem auf Informationen in den Muttersprachen der Saisonkräfte. (dpa/Martin Schutt)

Hatte die Bundesregierung anfangs noch ein Einreiseverbot für Erntehelfer verhängt, rang sie sich auf Drängen des Bauernverbands schließlich zu einer Sonderregelung durch. Bis zu 80 000 Saisonkräfte dürfen demnach im April und Mai eingeflogen werden – allerdings nur unter strengen Auflagen. So weit die politische Theorie. Ob die Schutzbestimmungen in der Praxis umgesetzt werden, daran hat Georg Zindl vom Aktionskreis „Würdiges Leben und Arbeiten Großenkneten“ so seine Zweifel.

„Wir sind fest davon überzeugt, dass viele der prekär beschäftigten Arbeitsmigranten zurzeit bei Krankheitssymptomen weiterhin zur Arbeit gehen, weil völlig unklar ist, wovon sie leben können, wenn sie in Quarantäne gehen oder ein Arzt ihre Arbeitsunfähigkeit feststellt“, heißt es in einem offenen Brief, den der Aktionskreis kürzlich an Landrat Carsten Harings geschickt hat. Außerdem glauben die Mitglieder nicht daran, dass die osteuropäischen Arbeiter in kleinen, festen Teams arbeiten, die Mindestabstände immer eingehalten werden oder Schlafräume nur einzeln beziehungsweise mit Partnern oder engen Familienangehörigen belegt sind, wie der Erlass es vorsieht.

Dem Aktionskreis geht es aber nicht nur um die Erntehelfer, sondern auch um die Werksvertragsarbeiter in der Fleischindustrie, die ebenfalls häufig in Sammelunterkünften untergebracht sind. Auch hier müssten die geltenden Auflagen hinsichtlich des Gesundheits- und Infektionsschutzes in Corona-Zeiten gewährleistet werden. „Wer kontrolliert das in der örtlichen Fleischindustrie der Kommunen Großenkneten und Wildeshausen? Wer setzt das durch?“, fragt Zindl.

Aus Sicht des Landkreises sind die Sorgen des Aktionskreises unbegründet. „Die Kreisverwaltung überprüft gemeinsam mit den kreisangehörigen Gemeinden im Rahmen der tatsächlichen und rechtlichen Möglichkeiten insgesamt in allen Teilen des gesellschaftlichen Raumes die Einhaltung der Vorschriften und wird etwaige Verstöße auch ahnden“, teilt Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti auf Nachfrage mit. Bislang hätte es aber noch keine Beanstandungen gegeben.

Allerdings liege es „in der Natur der Sache, dass es eine garantierte vollständige Gewähr für die Einhaltung der Vorschriften nicht geben kann“, heißt es vonseiten der Kreisverwaltung. Eine völlige Gewährleistung der Auflagen sei zum einen nicht möglich, da eine Kontrolle nicht 24 Stunden vor Ort sei, zum anderen erlaube die Niedersächsische Verordnung zum Schutz von Neuinfektionen mit dem Cornavirus nur eine eingeschränkte Eingriffsmöglichkeit, da dort geregelt sei, dass die Unterbringung „möglichst“ in Einzelzimmern erfolgen soll und „soweit möglich“ ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen einzuhalten sei. Die Überwachung des Arbeitsschutzes auf den Höfen obliege der landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft, die diese Aufgabe oftmals gemeinsam mit den Maschinenringen wahrnehme.

In den örtlichen Betrieben setzt der Landkreis neben Kontrollen verstärkt auf Aufklärung, etwa auf muttersprachliche Informationen über die geltenden Kontaktregeln. "Dabei ist zudem zu bedenken, dass die Arbeitgeber selbst auch ein großes Interesse daran haben, dass ihre Arbeitskräfte sich nicht infizieren“, kommentiert Galeotti.

Corona-Tests finden dem Landkreis zufolge nur bei begründeten Verdachtsfällen statt. „Eine kontinuierliche Testung, das heißt eine Testung ohne Symptome, macht medizinisch keinen Sinn“, betont der Kreissprecher, da diese immer nur Momentaufnahmen seien und auch die Inkubationszeit zu beachten sei. Er versichert jedoch, dass das Gesundheitsamt gemeinsam mit dem Bauordnungsamt für die Kontrollen der Unterkünfte über ausreichend Personal verfüge.

Nach den Erkenntnissen der Kreisverwaltung seien bislang noch keine Erntehelfer über die Flughäfen in den Landkreis eingereist. Deshalb sei auch die Maßgabe eines Gesundheitschecks am Flughafen noch gar nicht zum Tragen gekommen.

Landrat Carsten Harings versichert unterdessen, "dass selbstverständlich alle Behörden, so auch die Kreisverwaltung, alles Notwendige tun, der aktuellen Corona-Virus-Pandemie zu begegnen.“