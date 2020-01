Auch im Westen Niedersachsens tauchen immer mehr Wölfe auf. Die Behörden haben nun ermittelt, dass es sich bei dem Tier, das im September bei einem Autounfall in Bookholzberg getötet worden ist, tatsächlich um einen Wolf handelte. Die Herkunft ist aber weiter unklar. (Pförtner/dpa)

Bei dem Tier, das am Morgen des 12. September 2019 bei einem Autounfall auf der B 212 in Bookholzberg getötet worden ist, hat es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt. Das habe die Obduktion im Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin zweifelsfrei ergeben, wie Landkreis-Sprecher Oliver Galeotti am Dienstag auf Nachfrage bestätigte.

Laut Carsten Sauerwein, Wolfsberater der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst, habe es sich bei dem Wolf um ein etwa eineinhalb Jahre altes Jungtier, einen sogenannten „Jährling“, gehandelt. „Von seiner Größe und seinem Gewicht war es ein imposantes, starkes Tier, aber das sogenannte ‚Gebäude‘, also Kiefer und Gesicht, ist noch sehr jung gewesen“, erklärte Sauerwein. Genetisch lasse es sich allerdings leider keinem der 23 bekannten Rudel in Niedersachsen zuordnen. „Das wäre spannend gewesen“, bedauerte der Wolfsberater. Auch eine Verwandtschaft mit der Fähe, die im März bei einem Unfall auf der A 1 im Bereich der Ortschaft Groß Ippener getötet worden war, könne nach der DNA-Analyse ausgeschlossen werden. Deren Herkunft ist ebenfalls bis heute ungeklärt.

So können die Fachleute auch weiterhin nur darüber spekulieren, wie der Wolf nach Bookholzberg gelangt ist. „Es ist durchaus üblich, dass sich Jungtiere auf Wanderschaft begeben, um sich ein eigenes Revier zu erschließen, weil in ihrem alten Rudel kein Platz mehr für sie ist“, erläutert Sauerwein. Und bei einer solchen Wanderschaft würden die Tiere auch schon mal 150 oder 200 Kilometer zurücklegen. „Außerdem werden wir auch nicht immer gleich gewahr, wo Welpen geboren werden“, sagt der Wolfsberater. Nach wie vor seien Wölfe im Osten Niedersachsens deutlich weiter verbreitet als im Westen, weshalb zu vermuten sei, dass das getötete Tier von dort aus zugewandert sei. Insgesamt hat der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) im vergangenen Jahr landesweit 27 getötete Wölfe registriert, 2018 waren es 24.