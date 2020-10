Wenn sich die Landmaschinenfirma Amazone im Gewerbegebiet Altmoorhausen erweitern will, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. (INGO MöLLERS)

Eine Erweiterungsfläche für die Landmaschinenfirma Amazone im Gewerbegebiet Altmoorhausen erfordert die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines Bebauungsplanes durch die Gemeinde Hude. Die entsprechenden Vorentwürfe hat Planer Michael Meier vom Büro NWP im Ausschuss für Gemeindeentwicklung und Umwelt vorgestellt.

Insgesamt handelt es sich um eine 5,53 Hektar große, als Acker und Grünland ausgewiesene Fläche, die zwischen den gewerblichen Bauflächen liegt. Davon sollen am Ende 4,38 Hektar als Industriegebiet mit Einschränkungen ausgewiesen werden. Der Rest von 1,16 Hektar soll laut Vorentwurf als Grünfläche und Regenrückhaltebecken genutzt werden, denn in Sachen Oberflächenentwässerung für das gesamte Gewerbegebiet musste die Gemeinde sowieso etwas tun und hat in diesem Zusammenhang auch gleich die Erweiterung auf längere Sicht für Amazone mit eingeplant, wie Kämmerer Olaf Hespe auf Nachfrage berichtete. Die Amazonenwerke beteiligen sich an den Kosten des Verfahrens.

Laut Planer Meier erfordert die jetzige Planung, dass rund 1,8 bis 3,6 Hektar externe Kompensationsfläche als Ersatz für die Versiegelung in dem neuen Gewerbeareal erforderlich werden. Auch der Artenschutz muss bei der Änderung der Flächennutzung beachtet werden. So benötige die Goldammer Ausweichmöglichkeiten in der Umgebung, wie zum Beispiel Heckenstreifen mit vorgelagerten Gras- und Kräutersäumen, sagte Planer Meier. Und auch der Kiebitz sei in diesem Gebiet anzutreffen. Er benötige circa einen Hektar Grünlandfläche, wohin er ausweichen könne.

Die Vorentwürfe der VII. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie der Bebauungsplan Nummer 96 „Erweiterung Gewerbegebiet Altmoorhausen II - südwestlich Am Windpark“ sollen im nächsten Schritt in die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gehen. Und die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange ist vorgesehen.