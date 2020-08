Diese Bilder wird es 2021 nicht geben. Die Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine hat die komplette Faschingssaison 2020/2021 inklusive Büttenabende, Kinderfasching und Umzug abgesagt. (INGO MöLLERS)

Jens Spahn, Gesundheitsminister und Ottensteiner Kinderprinz von 1992, hat am Dienstag ausgesprochen, was auch die Aktiven der Gemeinschaft Ganderkesee Verein bereits seit einiger Zeit befürchtet haben. In der Telefonkonferenz des Bundestages stellte er die Faschings- und Karnevalsveranstaltungen der kommenden Session stark in Frage, was die Verantwortlichen vor Ort nun – früher als eigentlich geplant – veranlasst hat, die Faschingssaison 2020 2021 komplett abzusagen.

„Der Fasching mit seinen Büttenabenden, dem Kinderfasching und dem Hauptwochenende wird im Jahr 2021 nicht stattfinden“, teilte GGV-Sprecher Timo Vetter am Mittwochmittag mit. „Ein reduzierter Fasching unter Hygieneauflagen ist für uns alle nicht denkbar. Auch ist die finanzielle Lage unseres Vereins bekanntermaßen angespannt. Neu ist allerdings, dass uns nicht nur das Wetter am Haupttag, sondern auch ein Virus einen Strich durch die Rechnung machen kann“, erklärte Vetter weiter.

Im Augenblick würden die Infektionszahlen steigen. „Und selbst bei optimistisch erwarteten Lockerungen sind wir gefühlt noch weit von einem Fasching entfernt, wie wir ihn kennen. Wir wollen keinen Fasching um jeden Preis. Die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Auch wollen wir nicht in die Fußstapfen von Heinsberg treten“, heißt es in der Mitteilung. Man wisse nicht, wie die Corona-Situation zu Beginn des Jahres 2021 sein werde. „Ein Fasching wie unserer benötigt aber einen großen Planungsvorlauf. Büttenabend- und Umzugsgruppen müssen planen, bauen, üben“, macht die GGV deutlich.

Nach Ansicht der Verantwortlichen sei Fasching ein wenig wie Weihnachten: „Selbst wenn die Familie nicht zu Besuch kommt und es auch keine Geschenke gibt, es bleibt trotz allem Weihnachten.“ Egal, wie sich die Pandemie entwickele, am 11.11. beginne die 70. Faschingssession. Wie die GGV die Auftaktveranstaltung gestaltet, ob es neue Prinzenpaare geben wird, ob sie im kleinen Rahmen oder sogar nur als Live-Stream stattfindet, all diese Entscheidungen will sich das Präsidium zurzeit noch vorbehalten. „Hier bleiben nicht zuletzt auch neue Verordnungen abzuwarten“, sagt Vetter. Im September sei eine Festausschusssitzung geplant, bei der die GGV noch näher auf diese Themen eingehen und kurzfristig über das weitere Vorgehen informieren werde.

„Ganderkesee ist und bleibt eine Narrenhochburg. Wir sind uns sicher, dass es in der örtlichen Gastronomie Faschingsveranstaltungen im kleineren Rahmen geben wird, sollte es die gesundheitliche und gesetzliche Situation erlauben. Darauf freuen wir uns“, betont Vetter abschließend.