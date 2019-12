In Wildeshausen haben am Montag die Aufbauarbeiten für den Weihnachtsmarkt begonnen. Am Wochenende, 13. bis 15. Dezember, findet zudem auch wieder ein historischer Weihnachtsmarkt statt. (Ingo Möllers)

Wildeshausen. In der Wildeshauser Innenstadt sind Anfang dieser Woche die Aufbauarbeiten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt angelaufen. Offiziell eröffnet wird der Budenzauber am Freitag, 13. Dezember, um 17 Uhr, und er sorgt dann bis Sonntag, 22. Dezember, für vorweihnachtliche Stimmung in der Gildestadt. Wie Daniela Baron vom Stadtmarketing mitteilt, wird der Markt wie in den vergangenen Jahren am Eröffnungswochenende vom 13. bis zum 15. Dezember bis zur Alexanderkirche um einen historischen Weihnachtsmarkt erweitert.

Organisiert wird der Weihnachtsmarkt seit fünf Jahren von der Wildeshauser Wirtegemeinschaft. Planungssicherheit besteht für das Team um Frank Stauga bis 2021. Der Stadtrat Wildeshausen verlängerte im vergangenen Jahr den Vertrag aus den Jahren 2014 bis 2017 um weitere vier Jahre. Das Stadtmarkteing unterstützt die Gastronomierunde bei der Akquise von kunsthandwerklichen Ausstellern sowie beim Kinder- und Kulturprogramm. Bis zu einer Höhe von 6000 Euro können die Verantwortlichen darüber hinaus Leistungen des Bauhofes in Anspruch nehmen, etwa für Transport und Aufbau von Hütten, für Dekorationen sowie für die Reinigung.

Neben zahlreichen Buden mit weihnachtlichem Angebot gibt es erneut einen Eventstall, der laut Stauga „ein umfangreiches Programm mit vielen Aktivitäten insbesondere für den Nachwuchs bietet.“ Außerdem seien im Laufe der zehn Tage Auftritte diverser Musikgruppen sowie Künstler geplant.

Tombola der Rotarier

Der Rotary Club Wildeshausen ist bereits vor der offiziellen Eröffnung wieder mit seiner Hütte auf dem Marktplatz vor dem historischen Rathaus präsent, um Lose für die Weihnachtstombola zu verkaufen. Auch in diesem Jahr wollen die Rotarier 12 000 Lose an Frau und Mann bringen, kündigt Präsident Jens Schachtschneider an. Hauptgewinn der diesjährigen Tombola sei ein weißer Celerio der Marke Suzuki, der in Kooperation mit dem Autohaus Beier bereit gestellt werde. Daneben gebe es viele weitere Preise, organisiert von Mitgliedern des Wildeshauser Handels- und Gewerbevereins (HGV). „Für uns ist die Weihnachtstombola immer ein Höhepunkt“, betont HGV-Vorstand Peter Gebhardt. Der Erlös der Weihnachtstombola fließt erneut in vollem Umfang in Projekte der Rotarier, mindestens die Hälfte des Geldes bleibt in Wildeshausen und Dötlingen. Die Ziehung der Gewinnerlose der Weihnachtstombola findet am Sonntag, 22. Dezember, um 18 Uhr vor dem Stadthaus in Wildeshausen statt.

Auch die evangelische Kirchengemeinde begleitet das Wochenende mit einem umfangreichen Programm in der Alexanderkirche: Im Remter startet am Freitag um 15.30 Uhr die Kinderkirche. Um 17 Uhr lädt die Gemeinde zu einem Gottesdienst zum Beginn des Historischen Weihnachtsmarktes mit Posaunenchor unter der Leitung von Christoph Bult und dem Konfirmandenjahrgang K19 ein. Um 19 Uhr folgt ein offenes Singen mit dem Gospelchor Joyful Voices unter der Leitung von Ralf Grössler. Der Sonnabend startet um 14 Uhr mit einer Führung durch die Alexanderkirche mit Küster Wolfgang Jöllenbeck, Treffpunkt ist vor dem Remter. Außerdem gibt es einen Weihnachtsfilm sowie Bastelaktionen mit Sandra Damm und Nadine Hake. Weihnachtliche Gute-Nacht-Geschichten für Kinder liest um 18 Uhr Wiltrud Stanszus vor der Krippe. Mit einer musikalischen Andacht um 19 Uhr klingt der Tag aus. Höhepunkt am Sonntag ist um 17 Uhr die Aufführung eines Musicals, die auf der Kinder- und Jugendchorfreizeit in den Herbstferien entstanden ist. Zuvor stehen ein Krabbelgottesdienst (11.30 Uhr), eine Kirchenführung (13 Uhr) sowie Bastelaktionen im Remter (15 bis 17 Uhr) auf dem Programm.

Für das Eröffnungswochenende müssen sich Autofahrer auf Änderungen in der Verkehrsführung einstellen: So sind die Kirchstraße und die Huntestraße in der Kurve zwischen der Brasserie und dem Geschäft Dieler am Freitag, 13. Dezember, zwischen 16.30 Uhr und 22 Uhr, am Sonnabend, 14. Dezember, von 14 bis 22 Uhr sowie am Sonntag, 15. Dezember, von 11 Uhr bis 22 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Die Herrlichkeit und die Sägekuhle bleiben wie gewohnt durchgängig erreichbar, allerdings ist die Zufahrt nur über die Kokenstraße möglich. Die Huntestraße ist bis zum Geschäft Dieler für Anlieger ebenfalls erreichbar.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus ist von Montag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr und am Wochenende von 11 bis 23 Uhr geöffnet.