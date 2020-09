Petra Borrmann konnte im Stadtrat eine beeindruckende Bilanz ihrer Arbeit präsentieren, sie stellte die Arbeit der Gleichstellungsstelle der vergangenen 30 Jahre vor. (INGO MöLLERS)

„Es dauert nur 20 Minuten“, sagte Petra Borrmann. Sie kennt den Stadtrat und sie weiß, wann insbesondere die Ratsherren unruhig werden und auf ihren Stühlen hin und her rutschen. In dieser Kürze wolle sie über die Arbeit der von ihr geleiteten Gleichstellungsstelle sprechen. Es sollte nicht allein um die Rechenschaft für das abgelaufene Jahr gehen. Borrmann referierte über ihre Arbeit der zurückliegenden 30 Jahre. In diesem Zeitraum sei eine Menge passiert – manches davon allerdings nur im Schneckentempo. Vor 20 Jahren beispielsweise gehörten dem Stadtrat 14 Frauen und 31 Männer an, aktuell seien es 15 Frauen und 30 Männer. Die Frauenquote von 33 Prozent sei unbefriedigend, auf Ebene der Landespolitik sähe es aber noch schlechter aus, nur 28 Prozent der Landtagsmitglieder seien Parlamentarierinnen.

Die Entwicklung der Gleichstellungsarbeit in Delmenhorst sei aber auch eine Erfolgsstory gewesen: Delmenhorst habe als erste Kommune „Richtlinien für die Arbeit der Frauenbeauftragten“ verabschiedet. Landesweit sei jede Kommune mit mehr als 20 000 Einwohnern verpflichtet, durch den Rat eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen.

Seit 1993 gab es in Delmenhorst die Institution des Frauen-Nachttaxis, 1996 wurde das städtisch geförderte Mütterzentrum gegründet. Borrmann beschrieb auch ihr internes Arbeitsfeld, so wirke sie bei Personalentscheidungen mit. In der Stadtverwaltung würden 60 Prozent der Beschäftigten weiblich sein. Dass drei von vier Leitungsstellen mit Männern besetzt seien, gelte es bei den anstehenden Neubesetzungen zu bedenken. Borrmann regte an, dass es auch bei der Besetzung von Führungspositionen die Möglichkeit geben solle, eine Funktion mit zwei Teilzeitbeschäftigten zu besetzen.

Aufgabe der Gleichstellungsstelle sei es auch gewesen, den Anteil der Frauen am Arbeitsmarkt zu unterstützen. Seit 1998 arbeitet die Existenzgründungsagentur für Frauen, seit 2002 gibt es die Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft.

Zu den Schwerpunkten ihrer Arbeit habe sie auch den Bereich häusliche Gewalt in der Familie zählen müssen. Seit 1992 gibt es in Delmenhorst ein Frauenhaus. Zwei Jahre später wurde eine Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch eingerichtet. 1999 wurde der Arbeitskreis gegen häusliche Gewalt ins Leben gerufen, seit 2014 beteiligt sich die Stadt am Oldenburger Interventionsprojekt bei Gewalt in Partnerschaft und Familie. In Delmenhorst habe es im vergangenen Jahr 288 Fälle von häuslicher Gewalt gegeben, zu 85 Prozent waren Frauen die Opfer.

Petra Borrmann stellte auch Initiativen vor, die die Rolle der Frauen in der Stadtgeschichte stärker hervorzuheben. Im Jahr 1994 wurden im Rathaus Portraits der ersten vier Ratsfrauen, die 1919 in den Stadtrat gewählt wurden, aufgehängt. Bei der Benennung von Straßen würde weiterhin ein großer Überhang an Männern bestehen, die dadurch gewürdigt werden würden. Immerhin gelang es 2007, einen Ratsbeschluss herzustellen, wonach künftig „weibliche Namensnennungen bevorzugt werden“ sollen. Auch auf Initiative der Gleichstellungsstelle habe es vor zwei Jahren die Einrichtung des „Frauenortes Ruth Müller“ im Industriemuseum gegeben. Erinnert wird damit an das Leben und Wirken einer Arbeiterin, die ihr gesamtes Berufsleben auf der Nordwolle verbracht hat.

Petra Borrmann hat sich auch in Gremien auf Landesebene engagiert. So war sie zwischen 2005 und 2008 und nochmals von 2018 bis 2020 im Vorstand der Niedersächsischen Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Gleichstellungsstellen aktiv. Auf Bundesebene war sie von 2012 bis 2018 als Sprecherin in der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen engagiert. Borrmann betonte, dass die Arbeit der Gleichstellungsstelle immer nur so gut funktioniert habe, weil sie mit zahlreichen Kooperationspartnern anderer Organisationen zusammenarbeiten konnte. Die Rolle der Gleichstellungsstelle habe sich im Laufe der zurückliegenden 30 Jahre grundlegend geändert. Begonnen habe sie als Institution, die individuelle Hilfestellungen geben sollte. Heute würde die konzeptionelle Arbeit im Vordergrund stehen, die Gleichstellungsbeauftragte steuere Maßnahmen, übe Kontrolle aus und kooperiere mit weiteren Akteuren auf dem Gebiet von Frauenrechten und Gleichberechtigung. Im kommenden Jahr, so kündigte sie vor dem Stadtrat an, werde eine Nachfolgerin für sie gefunden sein müssen. Petra Borrmann beendet ihre Laufbahn im Rathaus. Das Thema Gleichstellung bleibe eine gesetzliche Verpflichtung, die einzulösen sei.

Es sind dann doch eher 35 Minuten geworden, die die Damen und Herren des Stadtrates zuhören mussten, wie Sitzungsleiter Hermann Thölstedt (CDU) der Rednerin vorrechnete. Oberbürgermeister Axel Jahnz (SPD) ließ es sich nicht nehmen, der Gleichstellungsbeauftragten den Dank von Rat und Verwaltung auszusprechen. Um noch mehr Straßennamen mit den Namen weiblicher Persönlichkeiten versehen zu können, wünsche er sich zunächst, dass die Politik die Ausweidung neuer Wohnungsbaugebiete unterstütze. Petra Borrmann bestätigte er gerne, dass sie eine wichtige Arbeit geleistet habe, „es musste so manches dicke Brett gebohrt werden“.