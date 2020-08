Momentan können Autofahrer auf der Nordwolle noch kostenlos parken. (MÖLLERS)

Als besonders auskunftsfreudig gibt sich Manfred Büssing nicht. Mit seiner Nordwolle Parkraumgesellschaft will der Cloppenburger die Stellflächen im Bereich an der Lahusenstraße bewirtschaften. Das bedeutet, es wird künftig ein Preis fürs Parken erhoben. „Da haben alle Glück gehabt, dass das Parken bisher umsonst war“, sagt der Inhaber einer Firma für Haustechnik. Er kommentiert den Unmut, den Anwohner aufgrund einer Hauswurfsendung äußern. Sarah Breitkopf fühlt sich dadurch nämlich unter Druck gesetzt. Ihr, wie allen weiteren Bewohnern, werden Sonderkonditionen für das Parken in Wohnungsnähe angeboten. Das Angebot, Büssing äußerte auf Nachfrage des DELMENHORSTER KURIER, dass er es eigentlich gar nicht unterbreiten wollte, ist an eine Frist gekoppelt. Nur, wer bis zum 15. September einen Abschluss tätige, werde künftig einen monatlichen Beitrag in Höhe von 40 Euro entrichten. Andernfalls würden für das Parken pro Monat 75 Euro fällig.

Das ist für Sarah Breitkopf „ein Haufen Geld“. Und sie hat noch einige Rückfragen, bevor sie das Angebot annähme. Nur kann sie unter der von Büssing genannten Telefonnummer niemanden erreichen, sagt sie. Sie würde gerne wissen, ob ihr bei Vertragsabschluss ein fester Parkplatz zugewiesen würde. „Es macht ja einen Unterschied aus, wie nah ich zur Wohnungstür parke, wenn ich dafür bezahlen muss“, erklärt sie. Auch möchte sie Informationen zum Modell der Parkraumbewirtschaftung. Möglicherweise wäre das Parken vom Abend und über die Nacht ohnehin kostenlos.

Fragen will Manfred Büssing auch gegenüber unserer Redaktion nicht beantworten. Nicht aus Böswilligkeit, sondern weil die Details noch gar nicht geplant seien. „Wenn wir wissen, wie, wo und was, werden wir dies über einen Aushang bekannt geben“, sagt Büssing. Von der Parkraumbewirtschaftung werden etwa 220 Stellplätze zwischen Volkshochschule und Commedia betroffen sein, „wir stellen gerade noch 60 weitere Parkplätze her“, sagt Büssing. „Niemand möchte etwas, das er besitzt, umsonst vergeben“, sagt er und verweist auf die Kosten, die allein für die Herstellung der Parkflächen entstanden seien.

Auch den Firmen und Institutionen auf dem Nordwolle-Gelände seien Sonderkonditionen angeboten worden, sagt Büssing. Das bestätigt die Geschäftsführerin der Arbeiterwohlfahrt, Grazina Urmonas: „Ich habe unsere Mitarbeiter über diese Kosten eines monatlichen Parkplatzes unterrichtet und sie angehalten, sich selbst mit Cloppenburg zwecks Vertrages in Verbindung zu setzen.“ Auch die stellvertretende Geschäftsführerin des Jobcenters, Marion Denkmann, hatte Kontakt zur Parkraumgesellschaft: „Wir haben unsere Mitarbeitenden befragt und stellen nun den Bedarf an Stellflächen fest.“ Klar sei, dass das Jobcenter weder seinen Beschäftigten Zuschüsse für Parkgebühren gewährleisten dürfe, noch kostenlose Kundenparkpätze vorhalten werde.

Jürgen Beckstette erklärte als Leiter der Volkshochschule Delmenhorst, dass seine Mitarbeitenden und Dozenten ausreichend Dienstparkplätze vorfänden. Für den Fall, dass auf der Nordwolle künftig Parkgebühren erhoben würden, befürchtet er aber eine Verdrängung. Dann würde vermutlich auch auf die VHS-Stellflächen ausgewichen werden. Und er denkt an seine Kursteilnehmenden, die von zusätzlichen Kosten betroffen seien: „Zusätzliche Parkkosten wären zumindestens problematisch für uns, wir bieten ja schließlich eine für die Volkshochschulnutzer günstige Dienstleistung an.“ Vom Parkraumbewirtschafter sei die Volkshochschule bisher nicht angesprochen worden, „wir kennen keine Sonderkonditionen, die man uns einräumen würde“. Manfred Büssing darauf angesprochen, erwidert dieser auf unsere Nachfrage hin, dass jeder, der von Sonderkonditionen profitieren wolle, ihn erreichen könne, er sei nicht in einer Bringschuld.

Im Rathaus beobachtet man die Szenerie auf der Nordwolle. Der Fachdienst Verkehr der Stadt Delmenhorst habe mit der Ankündigung von Parkgebühren nichts zu tun, heißt es aus der Stadtverwaltung. Es gebe darüber auch keine Vereinbarungen, und es werde auch keine geben, erklärte Stadtsprecher Timo Frers. Bereits im Januar hatte die Verwaltung den Ausschuss für Planen, Bauen und Verkehr darüber unterrichtet, dass der Eigentümer der als Parkplatz genutzten Fläche an der Lahusenstraße beabsichtige, dort Gebühren fürs Abstellen von Kraftfahrzeugen zu verlangen.

Aus den Reihen der Anwohner wird nun befürchtet, dass zukünftig ihre Wohnstraßen vom Parkschleichverkehr zugestellt werden. Die Stadtverwaltung gab dazu schon Entwarnung. Man versprach, den Ordnungsdienst aufzustocken und Falschparker stärker büßen zu lassen. Es gäbe noch die Möglichkeit, ein Anwohnerparken anzuordnen. Dies kann aber zur Verschwendung von öffentlichem Raum führen. Tagsüber seien Anwohner zur Arbeit, die Einpendelnden könnten ihre Autos aber nicht abstellen, würden auf weitere Flächen ausweichen, wo dann Betroffenheit entsteht.