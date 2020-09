Nach dem Totensonntag soll am 23. November auf dem Marktplatz der Weihnachtsmarkt beginnen. (Imgo Moellers)

Für die Sommerwiese an der Graft können Schausteller und Besucher langsam aber sicher die Tage rückwärts zählen. Am 4. Oktober öffnen die Buden samt Biergarten letztmalig, dann ist die so wichtige Soforthilfe für die gebeutelten Schausteller im Corona-Jahr vorbei. Umso mehr richtet sich ihr Blick nun in Richtung Winter. Wird es einen Weihnachtsmarkt geben? Und darf neben Kinderpunsch auch Glühwein ausgeschenkt werden?

Am Dienstag hatten Wirtschafts- und Sozialministerium der Niedersächsischen Landesregierung nach einem Gipfel mit Kommunen und Schaustellern diese Fragen mit „Ja“ beantwortet. Auch in Delmenhorst zeigten Politik und Verwaltung im Fachausschuss für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit am Donnerstagabend ihr Wohlwollen für einen Weihnachtsmarkt mit Alkohol. Bedingung ist allerdings, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen nicht deutlich ansteigen.

„Wir sind dabei, den Weihnachtsmarkt zu planen. Der gesamte Rathausplatz steht dafür zur Verfügung“, erklärte Arnold Eckardt, Fachbereichsleiter für Bürgerangelegenheiten und öffentliche Sicherheit im Ausschuss. Bisher war etwa die Hälfte des Platzes für den Wochenmarkt am Mittwoch und Sonnabend reserviert. Diese Fläche kann ab 23. November auch von den Weihnachtsbuden genutzt werden. Das Einhalten der Mindestabstände ist damit leichter umzusetzen. Neben der Erarbeitung eines Hygienekonzeptes beschäftigt sich die Stadtverwaltung auch mit dem Wunsch der Schausteller, den Markt bis zum 30. Dezember zu verlängern. „Wir werden einen Weihnachtsmarkt haben. Aber dieser wird anders sein und ganz im Zeichen von Corona stehen. Die Sommerwiese hat bewiesen, dass das funktioniert“, betonte Eckardt.

Rudolf Mattern, Corona-Krisenmanager der Stadt, äußerte sich auch zum Thema Alkohol. „Ich hege den Verdacht, dass die Definition eines Weihnachtsmarktes gebrochen wird, wenn nur Kinderpunsch ausgeschenkt wird.“ Auch die Landesregierung hatte Alkohol nicht pauschal ausgeschlossen. Spätestens ab 22 Uhr soll der Alkoholkonsum allerdings eingeschränkt werden. „Es darf keine Trinkgelage geben“, machte Mattern deutlich. Dass es dazu nicht kommt, liege auch im Interesse der Schausteller. Mattern weiter: „Größere Events wie die Freiverlosung wird es nicht geben, um einen Besucherandrang zu vermeiden. Der Weihnachtsmarkt muss sich den Corona-Regeln beugen.“

Quer über die Parteigrenzen äußerten sich die Kommunalpolitiker im Ausschuss positiv zu einem Weihnachtsmarkt mit Hygienekonzept. „Wir unterstützen die Planungen, auch wenn sich der Markt stark zu den vorherigen Jahren unterscheiden wird“, sagte etwa Alexander Mittag (SPD). In dieses Horn stieß auch Hartmut Rosch (Linke): „In dieser Fassung finden wir den Weihnachtsmarkt gelungen.“ Kritik übte Rosch allerdings an einer möglichen Verlängerung des Marktes bis zum 30. Dezember. „Nach Weihnachten ist das für mich kein Weihnachtsmarkt mehr, sondern irgendetwas anderes. Ich finde, das muss nicht sein.“ Rudolf Mattern erklärte daraufhin, dass die Schausteller damit die Chance erhalten sollen, ausgebliebene Einnahmen des Sommers auszugleichen.

Andreas Kutschenbauer aus dem Delmenhorster Schaustellerverein freut sich über die Rückendeckung. „Ich habe noch niemanden gehört, der den Weihnachtsmarkt nicht haben will.“ Mit mehr Sitzgelegenheiten – wahrscheinlich wie bei der Sommerwiese auf großer Fläche in der Mitte der Buden – will Kutschenbauer dafür sorgen, dass sich die Gruppen nicht durchmischen.

Kutschenbauer weiß, dass ein Anstieg der Infektionszahlen die Pläne zunichtemachen könnte. „In Hamm hatte ein temporärer Freizeitpark gerade vier Tage geöffnet. Und dann kam die große Hochzeit, und die Schausteller mussten wieder schließen“, sagt er. Die Stadt meldete am Donnerstag 95,5 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Kutschenbauer bleibt aber optimistisch: „Ich hoffe, dass die Zahlen in Delmenhorst weiter niedrig bleiben. Daumen drücken!“