Die Evangelische Kirchengemeinde Ganderkesee stellt ihr Weihnachtsprogramm vor: Julia Klein, Irene Schlawin, Uta Brahms, Susanne Bruns, Heike Wolpmann, Hannes Koch und Rolf Niemeyer (von links). (INGO MÖLLERS)

Mit Blick auf die Weihnachtsgottesdienste stellt die Corona-Pandemie in diesem Jahr auch die Kirchengemeinden vor große Herausforderungen. Die evangelische Kirchengemeinde Ganderkesee begegnet den Anforderungen mit Gottesdiensten im Stundentakt, für die sie im Vorfeld Eintrittskarten ausgibt.

So wird es in der St. Cyprian- und Corneliuskirche am Heiligen Abend nicht weniger als sieben Gottesdienste geben – um 14, 15, 16, 17, 18 sowie um 22 und 23 Uhr – was insbesondere für Kreiskantor Thorsten Ahlrichs eine Herausforderung werden dürfte. Gegebenenfalls soll auch die Generalprobe des Krippenspiels am 23. Dezember öffentlich sein. „Allerdings wissen wir noch gar nicht, ob wir überhaupt ein Krippenspiel auf die Beine stellen können, weil wir dafür zurzeit ja gar nicht proben dürfen“, gibt Pastorin Susanne Bruns zu bedenken.

Platz für etwa 80 Leute

Wie viele Menschen in die Kirche dürfen, wird zurzeit noch im Detail ausgezählt. Bruns schätzt, dass es um die 80 sein werden. Deshalb werde das Kirchenbüro ab Mitte Dezember Zugangskarten für die jeweiligen Gottesdienste ausgeben. Außerdem werde die Andacht auch im Vorfeld aufgezeichnet und auf dem einschlägigen Youtube-Kanal der Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. „Wir hatten auch überlegt, Open-Air-Gottesdienste auf dem Arp-Schnitger-Platz anzubieten. Obwohl uns die Gemeinde dabei sehr entgegen gekommen ist und auch die Hardware zur Verfügung gestellt hätte, fehlt uns aber die Menge an ehrenamtlichen Helfern, die wir bräuchten, um die Corona-Regeln auch tatsächlich garantieren zu können“, erklärt die Pastorin, warum die Verantwortlichen diese Idee wieder verworfen haben. Schon bei den jetzt angesetzten Gottesdiensten würden viel mehr helfende Hände benötigt als zu „normalen“ Zeiten. „Wir machen das möglich, was möglich ist. Für alles andere ist der Chef da oben zuständig“, sagt sie scherzend.

Auf Andachten unter freiem Himmel setzt dagegen der Pfarrbezirk Stenum. „Wir werden ein Pavillonzelt auf dem Kirchplatz aufbauen, in dem etwa 100 Menschen Platz finden“, berichtet Pastorin Julia Klein von den Vorbereitungen. Sie plant am Heiligen Abend vier Gottesdienste um 14.30, 16, 17 und 18 Uhr. Die ersten beiden würden sich dabei speziell an Familien mit Kindern richten, die späteren an ein eher erwachsenes Publikum. Zugangskarten sind ab 6. Dezember bei ihr oder bei Marlies Tesch im Timotheus-Haus erhältlich.

In der Auferstehungskirche in Bookholzberg wird es am 24. Dezember ebenfalls vier Gottesdienste geben – und zwar um 14, 15, 16.45 und 18 Uhr, wie Pastor Hannes Koch mitteilt: „Wir setzen erneut auf Kurzandachten und machen dafür eine mehr.“ Wer daran teilnehmen möchte, muss sich im Vorfeld telefonisch oder persönlich bei ihm anmelden und zwar dienstags von 8 bis 9 oder von 17 bis 18 Uhr im Kirchenbüro in Bookholzberg sowie im Anschluss an den Gottesdienst am zweiten Advent. „Außerhalb dieser Zeiten sind leider keine Anmeldungen möglich“, sagt Koch, der ebenfalls eine Übertragung auf Youtube plant. Diese soll spätestens ab dem 24. Dezember auf der Internetseite verfügbar sein.

In der Adventszeit gibt es im Pfarrbezirk Bookholzberg überdies einen telefonischen Adventskalender: Unter der Hotline 0 42 23 / 4 01 03 66 erhalten Anrufer eine jeden Tag wechselnde etwa einminütige Kurzandacht. „Das haben wir bereits beim Lockdown im Frühjahr praktiziert, und das wurde gut angenommen“, berichtet der Pastor aus Bookholzberg. Außerdem würden Mitglieder der Gemeinde die Fenster des Gemeindehauses wieder mit unterschiedlichen Motiven aus der Weihnachtsgeschichte gestalten und von Innen beleuchten. „Ein schönes Ausflugsziel“, findet Koch.

„In Schönemoor ist alles anders“, erklärt Rolf Niemeyer. Da die Gemeinde der St. Katharinen-Kirche bisher keinen eigenen Pfarrer hat, werden keine Gottesdienste stattfinden können. Die frühere Pastorin Susanne Wöhler war Anfang Juni nach Wardenburg gewechselt. Deswegen hat sich die Kirchengemeinde eine Alternative überlegt: In der Adventszeit wird die Kirche täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. „So ist die Möglichkeit gegeben, in der Stille zur Ruhe zu kommen, ein Gebet zu sprechen und eine Kerze anzuzünden“, sagt Niemeyer. Dazu wurde eine CD mit besinnlicher Kirchenmusik zusammengestellt. Gegen eine Spende können diese Aufnahmen auch erworben werden. Außerdem sei eine Übertragung eines Gottesdienstes von Fritz Weber, Pastor im Ruhestand, für den Heiligen Abend über die Videoplattform Youtube geplant.

Gesungen werden darf nach bisherigen Stand nicht in den Gottesdiensten. „Das wird für alle ganz merkwürdig sein“, betont Bruns. Trotzdem seien alle Beteiligten froh, dass unter der aktuellen Situation überhaupt Gottesdienste möglich seien. Zudem muss jeder Besucher in den Kirchengemeinden einen Mundschutz tragen, der erst am jeweiligen Sitzplatz abgenommen werden darf. Mit Blick auf die schwer vorherzusehende Entwicklung des Infektionsgeschehens und die damit verbundenen Unwägbarkeiten der Planungen betont Pastorin Susanne Bruns jedoch: „Alles ohne Gewähr!“