Pastor Timo Rucks vor der Livestream-Technik: Auch der Bläsergottesdienst an diesem Sonntag wird auf Youtube übertragen. (INGO MOELLERS)

Wer am vergangenen Sonntagnachmittag die Christuskirche besuchte, konnte noch die Requisiten eines ganz besonderen Ereignisses sehen – des allerersten Livestreams eines Gottesdienstes der evangelischen Kirchengemeinde Harpstedt. „Wir hatten schon die Ausrüstung, weil wir auch die Baustellengottesdienste aufzeichnen“, erzählt Annegret Lampe, die zusammen mit anderen Ehrenamtlichen am Sonntag die Kirche für Besucher öffnet. Eigentlich sollte am Sonntagnachmittag in der Christuskirche eine Chorprobe stattfinden. Und davor am Morgen natürlich der Gottesdienst. Doch dann erließ der Landkreis die Verfügung, dass alle Versammlungsstätten zwecks Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus bis zum 18. April geschlossen bleiben – und Kirchen gelten als Versammlungsstätten.

„Schade um den vorbereiteten Gottesdienst“, fanden Pastoren und Kirchenvorstand der Harpstedter Gemeinde und zeigten vollen Einsatz, um den Gottesdienst doch noch mit ihrer Gemeinde feiern zu können. Und obwohl die technische Ausrüstung vorhanden war, bedurfte es noch etlicher Vorbereitungen: Kabel mussten verlegt werden, Scheinwerfer an die richtige Stelle gerückt, Tonanlagen und Mischpult auf verschiedene Aufnahmesituationen und -winkel vorbereitet werden. Das konnten die Pastoren Hanna und Timo Rucks nur mit Hilfe ihrer Technikgruppe stemmen, die dafür etliche Stunden im Einsatz war, um den Livestream aus der Christuskirche zu senden.

Für Pastor Timo Rucks ging damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung, wie er im Livestream enthüllte. Der Gottesdienst, der unter dem Titel „Glaubst du noch oder folgst du schon“ stand, konnte auf dem Youtube-Kanal „Kirche Harpstedt“ miterlebt werden. Der Gottesdienst setzte sich intensiv mit dieser Frage auseinander und beschäftigte sich dazu auch mit den Aussagen von Jesus. Gebete und Glaubensbekenntnis wurden gesprochen und moderne geistliche Lieder gesungen. So konnten die Zuschauer einen gelungenen Gottesdienst quasi im Bett miterleben.

Und sie können dies auch weiter tun, denn die Kirchengemeinde möchte ihr Gottesdienstangebot unter den gegenwärtigen Umständen unbedingt aufrechterhalten. Jeden Sonntag um 10 Uhr hat die Gemeinde die Möglichkeit, am Bildschirm den Gottesdienst mitzuerleben. Auch die Zusatzangebote in der Passions- und Osterzeit wie Andachten, die Gründonnerstagsfeier und der Gottesdienst am Karfreitag werden live aus der ansonsten leeren Kirche übertragen, heißt es seitens der Verantwortlichen.

Für Mitglieder, die sich mit der neuen Technik schwer tun, wünschen sich Pastoren und Gemeinderatsmitglieder Unterstützung durch Nachbarn und Angehörige, vielleicht kann ein Enkelkind seine Großmutter via Laptop unterstützen. Neben den Gottesdiensten finden auch Taufen und Trauungen bis auf Weiteres nicht statt. Trauerfeiern werden im kleinen Kreis auf dem Friedhof gehalten, und auch die Andachten in den Altenheimen werden vorerst bis zum 19. April nicht mehr angeboten. Aber den Pastoren ist wichtig, dass sie gerade in diesen Zeiten für ihre Gemeindemitglieder seelsorgerisch tätig sind. Deshalb können sie telefonisch oder per E-Mail kontaktiert werden. Auch das Kirchenbüro ist unter Telefon 0 42 44 / 452 zu folgenden Zeiten erreichbar: montags, dienstags, donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 11 Uhr sowie donnerstags zusätzlich von 17 bis 18 Uhr.

Außerdem teilen die Pastoren Timo Rucks und Elisabeth Saathoff mit, dass nach Absprache mit dem Kirchenvorstand die Konfirmationen, die eigentlich im April stattfinden sollten, auf den September verschoben werden. Die Gruppen von Timo Rucks werden am 13. September konfirmiert, die von Elisabeth Saathoff am 20. September. Gefeiert wird dann mit einem Jugendgottesdienst und einem Abendmahl.

Und auch die Goldenen Konfirmationen müssen verschoben werden. Alle, die im Jahr 1970 in Harpstedt oder einer anderen Gemeinde konfirmiert wurden, sind zu einem Jubiläumsgottesdienst am 9. August eingeladen und werden gebeten, sich dafür erneut im Kirchenbüro anzumelden. Da in jedem Jahrgang einige Ehemalige sind, die nicht erreicht werden können, werden die Jubilare gebeten, den neuen Termin weiter zu geben.

Stream auch in Hude

Statt der geplanten Gottesdienste bietet auch die Evangelische Kirchengemeinde Hude Alternativen im Internet an. „Für alle Freunde des Kinder- und Familiengottesdienstes wird es auf Youtube eine neue Michael-Melanie-und-Malte-Geschichte geben“, kündigt Pastor Reiner Backenköhler an. Diese Geschichte sei für alle Altersgruppen geeignet, und Oma Meyer werde auch hier nicht fehlen. Ferner gebe es eine 15-Minuten-Predigt. Backenköhler spricht zum Thema: „Alle reden über Corona, wir auch – aber nicht nur. Wir reden auch über Oma Meyer.“ Den Videokanal bei Youtube finden Interessierte unter dem Stichwort „Evangelische Kirchengemeinde Hude“. Diejenigen, die keinen Zugang zum Internet haben, finden die Predigt an der Eingangstür des Martin-Luther-Gemeindehauses zum Mitnehmen. Außerdem werde die Predigt in der St.-Elisabeth-Kirche ausliegen.

Darüber hinaus werden an diesem Wochenende bei der Pastorei (Vielstedter Straße 48) und beim Martin-Luther-Gemeindehaus (Waldstraße 31) Wäscheleinen gespannt. „Daran werden wir Worte zum Mitnehmen hängen. Jede und jeder, der dort vorbeikommt, darf gerne ein Wort pflücken“, erklärt Reiner Backenköhler.