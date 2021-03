Die Graffiti an der alten Villa der Orthopädieklinik entstanden im Rahmen einer Abschiedsaktion. (Daniela Wolff)

Tschüss, Villa: Auffällige Graffiti zieren seit Mittwoch die alte Villa der Orthopädischen Fachklinik Stenum. Doch das ist so gewollt. Mit einer besonderen Aktion haben sich die Mitarbeiter jetzt von dem Gebäude verabschiedet, das einst die Keimzelle des Krankenhauses gewesen ist. Wie berichtet, muss der in den 1920er-Jahren errichtete Altbau im Zuge des Neubaus des Bettenhauses weichen. In den vergangenen Jahren beherbergte die Villa noch die Verwaltung, die nun für die Zeit der Bauphase im ehemaligen Schwesternwohnheim Quartier bezogen hat. Bereits am Montag sollen im Inneren des Hauses die vorbereitenden Arbeiten für den Abriss beginnen, ehe dann einige Zeit später der Bagger anrückt. Wie Kliniksprecherin Daniela Wolff mitteilt, soll im April der Grundstein für den rund 2500 Quadratmeter großen Neubau gelegt werden, der künftig auf zwei Etagen 51 Planbetten Platz bietet. Die Baukosten belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Euro, die Bauzeit soll etwa zwei Jahre betragen.