Der Großteil der Veranstaltungen findet wie gewohnt im Kulturhof Hude statt. (Ingo Moellers)

Insgesamt 35 Veranstaltungen bietet das Ferienprogramm der Gemeinde Hude, das ab Montag, 15. Juni, wieder online geht. Diesen Sommer stehen laut Mitteilung wie gewohnt zahlreiche Aktionen für Kinder und Jugendliche aller Altersklassen zur Verfügung. „Aufgrund der aktuellen Situation bietet der Ferienspaß in diesem Jahr hauptsächlich kleinere Aktionen mit weniger Teilnehmern an, die unter Einhaltung der derzeitigen Hygienevorschriften stattfinden werden“, erklären die beiden Jugendpfleger Katrin Crull und Artur Wiaderek, die für das Programm verantwortlich zeichnen. Durch das Engagement von teilnehmenden Vereinen und Personen sei dennoch ein vielfältiges Angebot mit kreativen, sportlichen, handwerklichen, musikalischen und erlebnisreichen Veranstaltungen entstanden.

Ein Schwerpunkt der Aktionen liegt im Kreativsektor. So können Jugendliche ein kleines Schuhkarton-Theater entwerfen (28. Juli), Windspiele basteln, Ohrenkneifer-Hotels töpfern oder in anderen Kursen auch ihre eigene Müslischale, Türschilder oder Seifenschalen entwerfen. Weitere Aktivitäten in diesem Bereich laufen unter dem Titel Perlenzauber, Pompom-Spaß, Grafitti-Styles und Theater-Spiele. In der Küche des Kulturhofs finden die Cupcake-Werkstatt (20. Juli), eine Pizza-Werkstatt (24. Juli) oder „Wir backen Riesenkekse“ (4. August) statt.

Zu den sportlichen Angeboten gehören unter anderem Linedance for Kids am 31. Juli, drei Hiphop-Choreo-Workshops im August sowie ein Golfkurs unter dem Titel „Großer Spaß mit kleinem Ball“ am 26. August. Achtsamkeit im Umgang mit Tieren können die Kinder am 20. Juli üben. Spaß mit Vierbeinern versprechen auch die Kurse „Kind und Hund“ am 5. und 12. August in Schoones Hundezentrum in Bookholzberg. In Tweelbäke steht am 22. Juli Angeln am Henjesweg auf dem Programm. Um Ökologie und Klima dreht sich der Kurs „Baumwolle und Bienenwachs statt Plastik“ am 29. Juli. Einblicke ins Akkordeonspiel ermöglicht ein Schnuppernachmittag am 15. August in der Schützenhalle Tweelbäke. Kinospaß gibt es am 24. August. Zusätzlich runden Kurse wie Kapuzenpulli-Freestyle (19. August), Mein Brettspiel (23. Juli), Mein Aquarium (29. Juli), Alles Frottee (16. Juli) das diesjährige Ferienprogramm ab.

Die zehntägige Anmeldephase endet am 25. Juni. Erziehungsberechtigte müssen sich in dieser Zeit zunächst unter www.unser-ferienprogramm.de/hude registrieren und den Teilnahmebedingungen zustimmen. Anschließend können sie ihre Kinder für die entsprechenden Veranstaltungen vormerken lassen, ehe die Verlosung der freien Plätze am 26. Juni beginnt. Bei Veranstaltungen mit mehr Anmeldungen als Plätzen teilt das Programm automatisch die Plätze zu. Geschwister können angeben, ob sie gemeinsam oder allein teilnehmen möchten. Möglich ist auch, sich zusammen mit einem Freund oder einer Freundin vormerken zu lassen. Sobald das Losverfahren beendet ist, erhalten die Erziehungsberechtigten eine Info-Mail und können auf der Website einsehen, für welche Veranstaltungen die Kinder verbindlich angemeldet sind.

Bezahlt werden kann im Kulturhof am 29. Juni in der Zeit von 15 bis 18 Uhr. „Andererseits verfallen die Plätze“, informiert Katrin Crull. Die Familien- und Sozialcard der Gemeinde Hude kann nach Vorlage angerechnet werden. Eltern können bereits online bei der Buchung die ausgewiesenen Beträge der Veranstaltungen um zehn, 15 oder 20 Prozent verändern, sodass die Rabatte gleich im System vermerkt sind. Dies ermögliche am Bezahltag eine schnellere Bearbeitung.

Weitere Informationen

Kostenlose Ferienwoche in der VHS

Die VHS Wildeshausen bietet vom 20. bis 24. Juli eine kostenlose Ferienwoche unter dem Titel „Talentampus“ an. Täglich von 9 bis 16.30 Uhr wird in kleinen Gruppen von fünf bis sieben Kindern und unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregelungen gebastelt, genäht, gemalt, geklickt, gerätselt, getanzt und gewerkelt. Ein kostenloses Mittagessen ist enthalten. Laut Ankündigung können interessierte Jugendliche aus zehn verschiedene Themen wählen: Während bei den Vormittagsangeboten eher Köpfchen und Grips gefragt sind, können die Kinder und Jugendlichen nachmittags ihren eigenen kreativen Ideen freien Lauf lassen. Für die gesamte Woche muss dafür jeweils ein Vormittags- und ein Nachmittagsangebot belegt werden. Weitere Informationen und Anmeldeformulare gibt es in der VHS an der Wittekindstraße 9, Telefon 0 44 31 / 7 16 22.