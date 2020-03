Die Brunnen zur Oberflächenentwässerung in der Graft laufen laut SWD wieder. (INGO MöLLERS)

Delmenhorst. „Die Brunnen in der Graft sind wieder in Betrieb“, teilt die Stadtwerkegruppe (SWD) mit. Seit Freitagvormittag fördern demnach wieder zwei Brunnen. Die beiden Anlagen „bringen es auf eine Fördermenge von rund 150 Kubikmeter Wasser pro Stunde“, erklärt SWD-Sprecherin Britta Fengler. In einem weiteren Brunnen sei zunächst provisorisch eine Pumpe eingebaut worden, um Wasser fördern zu können. Das bedeutet, dass die Gesamtfördermenge von über 200 Kubikmeter pro Stunde seit Freitagabend wieder erreicht werden kann.

Zuletzt hatte es Kritik an der SWD gegeben, weil nach den starken Regenfällen der vergangenen Woche Teile der Graft und der Wiekhorner Wiesen unter Wasser standen. Viele der Anwohner rund um die Graft haben deswegen wieder Probleme mit feuchten Kellern oder kleineren Seenlandschaften in den Gärten gehabt. Die Arbeiten an den Brunnen sind laut Stadtwerke-Sprecherin Britta Fengler jedoch „zwingend notwendig und haben keinen Einfluss auf den jetzigen sichtbaren Wasserstand“.

Bereits 2016 sind für die Entwässerung der Graft drei neue Brunnen gebaut worden, die ausschließlich Entwässerungszwecken dienen und auch entsprechend konzipiert worden sind. „Ab Herbst 2019 ließ die Ergiebigkeit der Brunnen nach“, räumte die SWD ein. „Die Brunnen werden daher mit erheblichem Aufwand zurzeit neu gebohrt, um sie wieder in den alten Zustand zu bringen.“