Die Süßigkeiten sind schon da, es fehlt nur noch die Eistruhe. In wenigen Tagen möchte Sinan Shiko seinen Kiosk "Zum Grafthäuschen" eröffnen. (TAMMO ERNST)

Es ist inzwischen nicht mehr zu übersehen: In den Graftkiosk ist neues Leben eingezogen. Auf einer kleinen Fahne machen große Eiskugeln Lust auf den Frühling, ein aufgestelltes Schild wirbt schon für Essen und Trinken „to go“. Und auch das Verkaufsfenster ist bereits bis in den letzten Winkel mit diversen Süßigkeiten bestückt, um Kinder mit dem stets zu niedrigen Taschengeld vor die Qual der Wahl zu stellen. „Zum Grafthäuschen“ - so hat der neue Pächter Sinan Shikho seinen Kiosk genannt, der unter dem Namen „Zur kleinen Graft“ früher als kleinste Kneipe der Stadt bekannt war.

„Es fehlt noch die Lieferung eines wichtigen Reklameschilds und die große Eistruhe. Dann kann es losgehen“, verrät Shikho. Einen genauen Termin zur Eröffnung kann er noch nicht nennen, es sollen aber nur noch wenige Tage sein. Aktuell lässt der Frühling ohnehin noch auf sich warten. Wenn höhere Temperaturen aber bald die Natur so richtig wach küssen, soll es an der Graft auch wieder Snacks und Getränke geben. „Auf der Wiese möchte ich Tische und Stühle aufstellen, ich werde kalte und heiße Getränke verkaufen“, kündigt der neue Pächter an. Diese Pläne seien aber natürlich davon abhängig, wie sich die Pandemie entwickele. Aktuell ist Außengastronomie noch nicht erlaubt.

Das Projekt, das alte Häuschen in bester Lage wieder zu einem lebendigen Treffpunkt zu machen, hatte im Dezember begonnen. Damals war das Dach noch mit Laub und Moos bedeckt, inzwischen haben die Renovierungsarbeiten dem Kiosk den dringend nötigen „frischen Anstrich“ verpasst. Allzu viel durfte sich aber nicht verändern, der Klinkerbau ist denkmalgeschützt.

Öffentliche Toilette

Aus der Kommunalpolitik hat der neue Pächter für seine Bemühungen bereits Lob geerntet. Shikho ist im Stadtrat auch kein Unbekannter. Er ist ehemaliger Ratsherr der Grünen, Parteimitglied ist er immer noch. In der jüngsten Ratssitzung war der Kiosk auch Teil der Debatte um einen Toilettenwagen für die Graftanlagen. Die Delmenhorster Liste hatte sich für eine schnelle Übergangslösung stark gemacht (wir berichteten). Die Stadtverwaltung verwies hingegen auf den neuen Kiosk, der auch eine öffentliche Toilette anbietet.

Im Kiosk ist dafür bereits alles vorbereitet. „Für die Nutzung werde ich 50 Cent nehmen“, sagt der Pächter. Dies dürfte insbesondere Familien freuen, die bei einem Ausflug zum Spielplatz an der Graft mit den Kindern oft in die Büsche gehen mussten. Auch die nahe gelegene Skateranlage könnte von dieser Möglichkeit profitieren.