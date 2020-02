Die Kuppeln der Grafttherme sollen bereits am Freitag provisorisch repariert werden. (Britta Fengler)

Delmenhorst. Mindestens bis Ende Februar wird die Grafttherme ihre Tore schließen müssen. Grund ist ein verhältnismäßig kleines Feuer, das aber eine große Wirkung zeigte: Am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr schlug die Brandmeldeanlage an. Ein Schwelbrand im Technikraum im Keller, im Schaltschrank fingen Kabel Feuer, eine komplette Schaltlinie soll nach ersten Informationen betroffen sein. Verletzt wurde niemand, rund 80 Badegäste und Mitarbeiter befanden sich am Mittwochabend noch in der noch in der Grafttherme. Sie wurden evakuiert. Fremdverschulden schließen die Brandermittler nach derzeitigem Stand aus, es deutet laut den Experten wohl auf einen technischen Defekt hin.

Wie hoch der Schaden ist? „Das können wir aktuell noch nicht beurteilen“, erklärt Britta Fengler, Sprecherin der Stadtwerkegruppe Delmenhorst (SWD) und damit auch der Bäderbetriebsgesellschaft (BAD). Das liegt auch daran, dass der Keller aktuell noch nicht betreten werden darf. Britta Fengler erklärt, warum: „Bei dem Feuer sind auch Kunststoffe und PVC verbrannt, dadurch ist Chlorid entstanden. In Verbindung mit Wasser hat sich Salzsäure gebildet.“ Das bedeutet: Niemand darf den Kellerraum betreten. Schon am Freitag soll eine Spezialfirma kommen und mit der Reinigung beginnen.

„Deswegen können wir aktuell aber eben auch nicht beurteilen, wie viele Kabel wir ersetzen müssen, wie der Schaden genau aussieht“, sagt Britta Fengler. Die beiden prägnanten Kuppeln des Bades sind ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden. Sie sollen aber auch schon am Freitag provisorisch repariert werden. Die Feuerwehr hatte die Folien mit einem speziellen Verfahren gelöst, damit der Rauch aus dem Badbereich besser abziehen konnte. Durch die Lüftungsanlagen wurde der Rauch laut der Sprecherin im gesamten Bad verteilt. Mitarbeiter sollen nun Überstunden abbauen oder nehmen Urlaubstage, einige können ihre Arbeit aber auch fortsetzen, auch wenn der gesamte Betrieb der Grafttherme vorläufig ruht, teilt das Unternehmen mit.