Guido Becker (links) und Edgar Sauer wollen in der erneuerten Finnischen Sauna wieder Gäste begrüßen. (Ingo Möllers)

Es ist eine Nachricht, die für die Grafttherme wie ein Segen ist. Ab Montag ist es in Niedersachsen wieder erlaubt, die Saunen für Besucher zu öffnen. Die Landesregierung hat am Freitag über weitere Lockerungen der Corona-Bestimmungen informiert. In Delmenhorst ist bereits alles vorbereitet, damit das große Schwitzen wieder beginnen kann. Das Hygienekonzept ist in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt erarbeitet, in der ganzen Saunalandschaft verweisen Hinweisschilder auf die neuen Regeln. Die Grafttherme setzt darauf, die Besucherzahl in allen Bereichen deutlich zu reduzieren, damit der Mindestabstand erhalten bleibt.

Edgar Sauer, verantwortlich für den Sauna-Bereich, hat auf diesen Moment lange gewartet: „Ich habe mich wie Will Smith im Film 'I Am Legend' gefühlt, der alleine in einer verlassenen Stadt ist. Nun kommt endlich wieder das Leben zurück.“ Doch Besucherrekorde wie in der Vor-Corona-Zeit wird es nicht geben. Während der kalten Jahreszeit, wenn es Sauna-Gänger besonders in die heißen Räume zieht, waren es in Stoßzeiten bis zu 300 Menschen.

Nun liegt das Maximum bei 120. An jeder Sauna, jedem Wasserbecken oder Entspannungsraum gibt ein Hinweisschild an, wie viele Personen sich dort maximal aufhalten dürfen. „Wir setzen auf Selbstkontrolle und werden nicht wie die Polizei kontrollieren“, erklärt Sauer. Oft reguliere sich die Zahl der Besucher aber auch durch deutlich weniger Liegeplätze und Stühle von selbst.

Kein Mund-Nasenschutz

Ein Mund- und Nasenschutz ist nur bis zu dem Eingang in die Umkleiden Pflicht, dort darf er im Schrank verbleiben. Hintergrund ist, dass ein nasser Atemschutz seine Schutzwirkung verliert. Die Angabe der Kontaktdaten ist in der Grafttherme wie auch in der Gastronomie Pflicht, um Infektionsketten nachverfolgen zu können. Die Aufgüsse gibt es weiterhin, auf das Verwedeln verzichten die Mitarbeiter allerdings. Die Zahl der Duschen ist reduziert, und die Besucher sollen möglichst eigene Bademäntel und Handtücher mitbringen.

Der Verleih ist gegen Aufpreis aber weiterhin möglich. Der Badezuber ist für zwei Haushalte buchbar. Im Essensbereich gibt es nun nur noch Tische für zwei Personen, und bei der Ausgabe der Speisen schützt Plexiglas die Mitarbeiter. Bei diesem Konzept hat die Grafttherme Empfehlungen genutzt, die der Deutsche Saunabund und die Deutsche Gesellschaft für Bäderwesen ausgegeben haben.

Die Jahresrevision hat die Grafttherme für den Sauna-Bereich vorgezogen. „Es erstrahlt alles wieder in neuem Glanz“, meint Sauer. Teil der Revision war auch die Erneuerung der finnischen Sauna. Neben der Abstandsregel sorgt für Sauer noch ein weiteres Argument für ein geringes Ansteckungsrisiko: „Die heiße Luft sorgt für eine thermische Desinfektion. So verbreiten sich Viren weniger“, erklärt er. Laut Deutschem Saunaverband sorge dies auch für eine geringere Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus.

Der Geschäftsführer der Bäderbetriebsgesellschaft, Guido Becker, ist sich darüber bewusst, dass nun nicht plötzlich wieder die Einnahmen sprudeln. „Für die Anlaufphase nehmen wir viele Bereitstellungskosten in Kauf“, erklärt er. Schon der Neustart im Massage- und Kosmetikbereich der Grattherme habe gezeigt, dass sich die neuen Möglichkeiten herumsprechen müssen. „Wir erwachen nun wieder aus einem Dornröschenschlaf“, sagt Becker. Gleichwohl sei aktuell eigentlich keine Saison für den Sauna-Betrieb. Deshalb gilt ein begrenztes Sommerangebot. Die Tageskarte kostet 18 Euro, zum Feierabend ist der zweistündige Besuch für 10 Euro möglich.

Die Schäden an den Fliesen hat die Grafttherme als Folge des Großbrandes zunächst unterschätzt. Deshalb dauert die Sanierung länger, als zunächst gedacht. (Ingo Möllers)

Badsanierung nach Brand läuft noch

Der Badbereich der Grafttherme hat derweil noch mit den Auswirkungen des Großbrandes vom Februar zu kämpfen. Die Corona-Lockerungen erlauben den Badbetrieb unter Einhaltung von Vorsichtsmaßnahmen seit dem 8. Juni. Dieser Termin kam für Delmenhorst aber noch zu früh. „Im Februar war es draußen sehr kalt und innen durch den Brand sehr warm. Als dann der Rauch durch das Dach schlagartig abgelassen wurde, kam es zu einem Temperatursturz. Das haben die Fliesen nicht mitgemacht“, erläutert Becker. Die Schäden hätten sich in diesem Bereich deutlich größer herausgestellt, als zunächst angenommen. Inzwischen sei es möglich, dass die Kosten für die Instandsetzung in einen siebenstelligen Bereich gehen. Dagegen ist die Grafttherme allerdings versichert.

Nicht versichert ist hingegen das, was durch die Corona-Krise an Einnahmen weggebrochen ist. „Wir gehen davon aus, dass uns Corona in diesem Jahr 1,4 bis 1,6 Millionen Euro kostet“, sagt Becker. Er hofft, dass bei den Konjunkturpaketen die Politik auch an die Lage der öffentlichen Bäder denkt. Dabei kommt die Grafttherme aus einem guten Jahr. „Wir hatten 2019 etwas über 400.000 Besucher. Damit sind wir sehr zufrieden“, sagt Becker. Auch das Ergebnis sei mit 2,3 Millionen Euro besser gewesen, als im Jahr 2018. Ergebnis bedeutet in diesem Fall ein Verlust, der von der Stadt beglichen wird. Ein solcher Zuschuss ist bei einem Bad in öffentlicher Hand normal und dürfte Kommunen bundesweit in diesem Jahr deutlich stärker belasten.