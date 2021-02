Mehrfamilienhäuser sollen in der Gemeinde Ganderkesee nicht in der Größe entstehen, wie es die teilweise jahrzehntealten Bebauungspläne zulassen würden. Deshalb hat der Ausschuss für Gemeindeentwicklung einen B-Plan an der Urneburger Straße jetzt geändert. (Ingo Möllers)

„Einen kleinen Moment noch, da hakt es gerade ein bisschen“, mahnte Ratsfrau Christel Zießler die anderen Teilnehmer zu Geduld. Die erste sogenannte hybride Ausschusssitzung – ein Teil der Politiker saß im Sitzungssaal der Gemeinde, der Großteil allerdings vor den heimischen Endgeräten per Videoschalte verbunden – war geprägt von anfänglichen technischen Problemen. Doch das Team der Verwaltung, das im Sitzungssaal Gewehr bei Fuß stand, konnte diese allesamt schnell lösen.

Aufgrund des verlängerten Lockdown und den verschärften coronabedingten Regelungen waren sämtliche Ausschusssitzungen der Gemeinde Ganderkesee dieses Jahres bis zum Termin am vergangenen Donnerstag ausgefallen. Aufgrund der geltenden Hauptsatzung ist es laut Gemeindesprecher Hauke Gruhn allerdings bislang nicht möglich, die Video-Sitzungen öffentlich zu übertragen. Bürger, die der Sitzung beiwohnen wollten, etwa um sich in der Einwohnerfragestunde zu beteiligen, mussten deshalb persönlich in den Sitzungssaal kommen.

Anfangs sorgten die technischen Probleme noch für Erheiterung bei der Öffentlichkeit im Sitzungssaal. Da das Mikrofon für die Einwohnerfragestunde nicht funktionierte, beschloss Ratsfrau Zießler: „Wir machen jetzt mit der Tagesordnung weiter und ihr übt noch ein bisschen.“ Schließlich konnte der Tagesordnungspunkt aber doch über das Headset des ersten Gemeinderates abgeschlossen werden, der als Mitglied der Verwaltung vor Ort präsent war.

Durch Änderung des Bebauungsplanes für das Wohngebiet „beiderseits der Urneburger Straße“ sollen die planungsrechtlichen Schritte, die sich an die jetzige Siedlung anpassen, geschaffen werden, erklärte Tim Kettler, Fachdienstleiter für Bau- und Entwicklungsplanung. Der alte Plan von 1971 sehe noch eine Bebauung mit vier Geschossen plus einem ausgebauten Dachgeschoss vor.

„Die Siedlung hat sich seit damals allerdings nicht wie erhofft entwickelt und es sind nur ein- bis zweigeschossige Häuser gebaut worden“, betonte der Fachdienstleiter. Die Verwaltung will nun auch für die Zukunft die Einheitlichkeit der Siedlung festlegen. So soll verhindert werden, dass in Zukunft bestehende Einfamilienhäuser abgerissen werden, um dort größere Mehrfamilienhäuser zu bauen.

Hintergrund war die Planung von zwei kleineren Mehrfamilienhäusern auf einem freien Grundstück an der Urneburger Straße. Das Grundstück, auf dem sich früher der Betrieb eines Steinmetzes befunden hat, liegt gegenüber den Einmündungen von Fahrener Weg und der Straße Wolfsheide. Für insgesamt zehn Wohneinheiten habe der Landkreis Oldenburg als Baugenehmigungsbehörde bereits eine Baugenehmigung erteilt, berichtete Kettler.

„Die Änderung gilt also nicht für bestehende Baumaßnahmen und Nutzung“, betonte der Fachdienstleiter. Geplant seien an dieser Stelle zwei Mehrfamilienhäuser mit je fünf Wohneinheiten. Zudem habe sich der Investor für jeweils zweieinhalb Geschosse und gegen wuchtige Bauklötze entschieden. Sozialer Wohnungsbau soll nach Angaben von Fachbereichsleiter Peter Meyer dort allerdings nicht entstehen.

Heftige Diskussionen in der Gemeinde

„Wir haben gerade an vielen Stellen in der Gemeinde heftige Diskussionen, wie die Bebauung in Ganderkesee weiter fortgeführt werden soll“, erklärte Ratsfrau Marion Daniel von der FDP. Wohnraum müsse geschaffen werden. Gleichwohl solle dabei nicht die Struktur der Gemeinde verändert werden. „Wir wollen keine vielgeschossigen Gebäude im Ortskern haben“, stellte sie eindrücklich klar. Auch wenn das Vorhaben des Bauherrn eine Bebauung im Ortskern vorsehe, so sei diese doch ganz im Sinne der Siedlungsstruktur.

Auch Ratsherr Arnold Hansen von den Freien Wählern sieht die mehrgeschossige Bebauung als Problem an. „Letztendlich ist uns über alle Parteien hinweg klar, dass wir handeln müssen. Der Bogen wurde in den vergangenen Jahren völlig überspannt“, betonte er. Mittlerweile würde jeder im Ort erkennen, wie sehr die großen Mehrfamilienhäuser im Siedlungsbild stören würden. „Die Menschen lehnen das schlichtweg ab“, führte Hansen aus. Er sieht in dem Verfahren an der Urneburger Straße nur den Anfang, da schrittweise die ganze Gemeinde auf Regelungen hinsichtlich einer Mehrgeschossigkeit überprüft werden müsse.

Michael Sorg von Büdnis90/Die Grünen sah die Situation „etwas differenzierter“. Nach seinen Angaben müssten beide Bereiche – der westliche sowie der östliche Teil der Siedlung – gesondert abgestimmt werden. Die Verwaltung betonte, dass dies nicht vorgesehen sei. Schließlich entschieden sich zwölf Ausschussmitglieder für die Änderung, nur Sorg stimmte dagegen.