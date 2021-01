Verstoß gegen Corona-Regeln

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Größere Feier aufgelöst

Jochen Brünner

19 Menschen aus Delmenhorst und Bremen feierten am Sonnabendabend in einem Haus am Eckermannweg in Delmenhorst. Bis die Polizei kam und die Zusammenkunft beendete.