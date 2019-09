Mit Drehleiter ging die Feuerwehr gegen den Brand an der Oldenburger Straße vor. (INGO MOELLERS)

An der Oldenburger Landstraße in Delmenhorst ist es am Donnerstagvormittag zu einem Großbrand gekommen. Das Feuer war in einer Lagerhalle mit angrenzender Autowerkstatt ausgebrochen, in der zahlreiche Schrott- und Altautos gelagert waren.

Die Feuerwehr war unter anderem auch mit Drehleiter im Einsatz, um gegen die Flammen anzukämpfen. Trotz der Schwierigkeiten mit der Löschwasserversorgung aufgrund der abgelegenen Lage der Halle konnte die Feuerwehr den Brand relativ schnell löschen.

Zwei Hunde wurden ersten Berichten zufolge ebenfalls gerettet, die Mitarbeiter hatten bereits vorher das Gebäude verlassen. Bei dem Einsatz ist ein Feuerwehrmann verletzt worden.