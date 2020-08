Großeinsatz in Sandkrug: Gleich vier Feuerwehren sind in der Nacht zu Montag zu einem Brand an den Mühlenweg ausgerückt. Nach Polizeiangaben hatten zwei Mehrfamilienhäuser und vier Fahrzeuge Feuer gefangen. Aus bislang ungeklärter Ursache war gegen 3.45 Uhr eine Carportanlage, die sich zwischen drei Mehrfamilienhäusern befand, in Brand geraten. Dabei brannten vier dort abgestellte Autos teilweise vollständig aus. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf zwei angrenzende Wohn- und Geschäftshäuser über, bei denen die Dachüberstände und mehrere Fenster beschädigt wurden. Die Bewohner der Häuser bemerkten den Brand und konnten die Häuser noch rechtzeitig verlassen.

Eine weitere Ausbreitung des Feuers und ein Übergreifen auf weitere Wohnhäuser konnten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Sandkrug, Kirchhatten, Sandhatten und Wardenburg verhindern. Eine Wohnung in einem der Mehrfamilienhäuser ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Auch zur Höhe des entstandenen Schadens liegen noch keine Angaben vor.