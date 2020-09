Am Donnerstag brannte eine Lagerhalle in Delmenhorst aus. (Christian Butt)

Ein Feuer hat am Donnerstagabend eine große Lagerhalle in Delmenhorst weitgehend zerstört. Dabei sind auch zahlreiche Autos und Wohnmobile ein verbrannt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 19.30 Uhr gingen die ersten Notrufe bei der Feuerwehr ein. Als kurz darauf die ersten Brandbekämpfer an der Oldenburger Landstraße im Stadtteil Deichhorst eintrafen, stand die 100 Meter lange Lagerhalle bereits auf 20 Metern in Vollbrand. In dem Gebäude lagerten Fahrzeuge, Gasflaschen sowie Lacke und Farben, sodass sich das Feuer schnell ausbreiten konnte, teilte die Feuerwehr vor Ort mit. Mehrfach explodierten Gasflaschen und erzeugten über der Halle große Feuerbälle.

Schwierige Wasserversorgung

Insbesondere die Wasserversorgung bereitete den Feuerwehrleuten lange Zeit Probleme. „Das Grundstück liegt weit von der Straße zurück und die Wasserversorgung ist hier schlecht. Daher pumpen wir das Wasser aus mehreren Hydranten. Zusätzlich haben wir mehrere Tanklöschfahrzeuge, teilweise aus dem Umland, die das Wasser im Pendelverkehr zur Einsatzstelle bringen“, erklärte Roland Friesen, Einsatzleiter der Feuerwehr Delmenhorst.

In dem Komplex sind mehrere Werkstätten untergebracht. In anderen Bereichen lagern Oldtimer und weitere Fahrzeuge. Wie groß der entstandene Schaden ist, konnte die Polizei noch nicht beziffern. Auch zur Brandursache gab es in der Nacht zu Freitag keine Informationen. Die Feuerwehr Delmenhorst war bis in die frühen Morgenstunden mit den Lösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt.