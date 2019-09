Mit Drehleiter ging die Feuerwehr gegen den Brand an der Oldenburger Straße vor. (INGO MOELLERS)

Die Serie von Großbränden in Delmenhorst, sie scheint einfach kein Ende nehmen zu wollen. Nachdem die vergangenen zwei Wochen zumindest keine größeren Feuer mehr in der Stadt entfacht waren, ist die Feuerwehr nun am Donnerstag zum Brand einer großen Lagerhalle mit Autowerkstatt an der Oldenburger Landstraße gerufen worden. Gegen 10.15 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, der neben einem Gebäudebrand auch eine Gefährdung von Menschenleben meldete.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatten sich die betroffenen Menschen jedoch schon selbst rechtzeitig in Sicherheit gebracht, im Gebäude selbst befand sich keiner mehr. Die rund 700 Quadratmeter große Halle brannte im vorderen Bereich, offene Flammen waren gut sichtbar, ebenso wie eine schwarze Rauchwolke, da das Dach an der Stelle bereits durchgebrannt war. Die Feuerwehr ging sogleich über zwei Angriffswege gegen die Flammen vor: Während mittels Drehleiter von oben gelöscht wurde, bekämpfte von Innen ein Angriffstrupp das Feuer.

Problematisch dabei war vor allem die Wasserversorgung, da das Gebäude im rückwärtigen Bereich der Straße lag. Die 6000 Liter Wasser aus dem Tank des Löschfahrzeugs reichten nur für den ersten Moment. „Wir mussten dann über einen längeren Weg mit Schläuchen eine externe Wasserversorgung ermöglichen“, erklärt Feuerwehr-Chef Thomas Stalinski. Das Feuer konnte dann auch relativ schnell unter Kontrolle gebracht werden. Gegen 11.45 Uhr war das Feuer schließlich gelöscht und der Einsatz beendet.

Von Innen brannte die Halle fast vollständig aus. (INGO MOELLERS)

Eine der Personen vor Ort wurde auf den Verdacht einer Rauchgasvergiftung hin medizinisch betreut, eine Weiterführung in ein Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Außerdem erlitt ein Feuerwehrmann bei dem Einsatz eine Verletzung an der Hand. Zwei Hunde, die sich beim Eintreffen der Helfer noch in dem Gebäude befunden hatten, konnte die Feuerwehr retten und wohlbehalten ihrem Besitzer übergeben.

Neben der Berufsfeuerwehr aus Delmenhorst beteiligten sich auch die drei Freiwilligen Ortsfeuerwehren der Stadt an der Brandbekämpfung, außerdem waren Rettungswagen und Notarzt vor Ort, um mögliche Verletzte zu behandeln. Insgesamt waren laut Stalinski rund 80 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Polizei hatte den Bereich zwischen „Hinter dem Tiergarten“ und dem Wichernstift weiträumig abgesperrt, sodass es zeitweise zu Behinderungen im Straßenverkehr in Deichhorst kam. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich Schätzungen zufolge auf etwa 150 000 Euro. Die Ursache für das Feuer ist bislang noch unklar, ersten Erkenntnissen zufolge geht die Polizei allerdings von menschlichem Fehlverhalten aus. Die Ermittlungen laufen.

Der Brand an der Oldenburger Landstraße ist der nunmehr sechste Großbrand in Delmenhorst in diesem September. „Das ist schon ein Umfang über das normale Tagesgeschäft hinaus“, sagt Stalinski. Entsprechend belastend sei die Zeit für die Einsatzkräfte, die nicht nur vor Ort sondern auch noch mit intensiven Nachbereitungsarbeiten gut zu tun haben.

Der September war gleich mit einem Großbrand am 2. des Monats gestartet, als der Inkoop-Markt an der Schönemoorer Straße Feuer gefangen hatte. Ursache dort war ein technischer Defekt im Kassenbereich gewesen. Fünf Tage später folgte der nächste große Einsatz an der Grünen Straße, wo eine Garage in Brand geraten war und drohte, auf umliegende Wohnhäuser überzugreifen.

Gleich zwei Brände folgten am 8. September: Zuerst brannte es an der Wittekindstraße in einem Mehrfamilienhaus, vier Menschen wurden verletzt. Gegen Abend kam es zum nächsten Einsatz am Lübecker Weg, wo eine Kaffeemaschine auf einer Herdplatte Ursache für den Brand gewesen war. Zuletzt hatte es dann am 10. September an der Pommernstraße in einem Mehrparteienhaus gebrannt. Auch danach hatten mehrere Menschen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Für letzteren Brand war ein 17-jähriger Brandstifter verantwortlich, den die Polizei vergangene Woche festnehmen konnte.